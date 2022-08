Ricardo Montaner revela que Raúl Velasco lo despreció y la extraña promesa que le hizo

Se compartió un nuevo episodio del programa de YouTube, La entrevista con Yordi Rosado, conducido por el presentador Yordi Rosado y para esta ocasión, el invitado fue el cantautor Ricardo Montaner quien reveló varios secretos entorno a su carrera musical.

Ricardo Montaner, Evaluna Montaner y Camilo Ricardo Montaner revela que Raúl Velasco lo despreció.. / Foto: Getty Images (RODRIGO VARELA/Getty Images for Univision)

El cantautor compartió la vez que Raúl Velasco lo despreció por su forma de vestir, “Recuerdo que mi querido y amado, que en paz descanse, Raúl Velasco, me mandó a poner zapatos, llegué con zapatos de goma a ‘Siempre en domingo’, era mi primer domingo de cuatro que iba a hacer, el me vio cantar en Venezuela y me invitó a México a cantar, yo llevaba jeans y cuando termino de cantar, me subo al auto y me equipo me dijo que habían cancelado los otros tres domingos”, dijo el cantante.

Y reveló que Velasco tomó esa decisión porque iba muy mal vestido y porque durante su presentación se había sentado en el piso, “Ya no tenía la ventaja de la televisión, fui a la disquera y me dijeron que había un Plan B, y me fui a recorrer todo México durante tres meses para hacer promoción, hasta que varios meses después, sonó el teléfono de la compañía y me pidieron que volviera”.

Ricardo Montaner revela que Raúl Velasco lo despreció. / Foto: Getty Images (Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recor)

Tras esto, compartió que regresó a ‘Siempre en domingo’ y desde ahí se volvieron entrañables amigos y cada que tenían la oportunidad se reunían, con el paso de los años la salud de Velasco se fue deteriorando y reveló que ‘La cima del cielo’ era de sus canciones favoritas por lo que le hizo una promesa.

“Le querían rendir un homenaje antes de que se fuera, sería en un teatro en Ciudad de México, se veía muy demacrado y su canción favorita mía era ‘La cima del cielo’ y le digo ‘Voy a cantar esta canción por última vez en mi vida y no la voy a volver a cantar hasta saber que estás repuesto’, dos años después me iba a presentar en Viña del Mar y recibo un fax escrito que decía ‘Querido Ricardo, estoy con mi esposa, pendiente de tu presentación totalmente repuesto y te pido por favor que cantes ‘La cima del cielo’ porque tu público lo merece”, compartió Ricardo Montaner.