Fofo Márquez aparece golpeado por el Rey Grupero: Filtran video de la agresión

Fofo Márquez es un influencer que se ha vuelto muy popular en TikTok por realizar bromas pesadas, en especial, después de haber cerrado el paso en una importante vía de Guadalajara.

Motivo por el cual el Rey Grupero, empezó a criticar las acciones del joven, alegando que puede lograr todo eso gracias al dinero de su padre.

“Este wey se siente que la puede solo porque su papito tiene dinero y 10 escoltas, no mms”, escribió en una oportunidad junto al video del influencer cerrando el paso vial.

Desde entonces, ambos empezaron a retarse y a lanzarse indirectas en redes sociales, hasta que el Rey Grupero le propuso encontrarse, pero sin su escolta.

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez aceptó, y después cuando realizó una transmisión en vivo se pudo ver que el influencer tenía una herida en la cabeza, y culpó al Rey Grupero de ello.

¿Qué fue lo que pasó entre Fofo Márquez y el Rey Grupero?

Márquez acusó al Rey Grupero de hacerle un “cuatro”, es decir, de montarle una trampa para que fuera golpeado y le partieran la cabeza con un cristal.

“Yo por confiar en este pendejo. Me dijo ‘no traes huevos, sin tu papá no eres nadie’ y pues yo dejé las camionetas (de su seguridad) en otro lado y literal cumplí, me subí a un taxi con él”, contó el influencer.

Por su parte, el Rey Grupero contestó con una publicación en su cuenta de Instagram, donde resume cómo empezó el conflicto entre ellos y todo lo que sucedió cuando se vieron en persona.

El día que se encontraron decidieron hacerles bromas a las personas en la calle. Entonces, intentaron recrear el video viral de Fofo y cerrar una vialidad, aunque en esta ocasión en la colonia Peralvillo.

Como consecuencia de ello, un grupo de hombres persiguieron al influencer, y le propinaron una golpiza y se ve que fueron ellos los que le rompieron el cristal en la cabeza.

También se pudo apreciar que el Rey Grupero se quedó con él hasta que llegó la ambulancia. Sin embargo, cuando llegaron los guardaespaldas de Fofo Márquez y lo golpearon dos veces en el rostro.