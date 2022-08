Gabriel Soto e Irina Baeva suspenden su boda indefinidamente

Gabriel Soto e Irina Baeva tomaron la decisión de suspender su boda de manera indefinida, por el mismo motivo que la suspendieron la primera vez, el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La familia de Irina Baeva reside en Rusia y debido a la invasión que realizó este país a la nación ucraniana, varios países del mundo en apoyo a Ucrania han implementado una serie de sanciones, entre los que se incluye la prohibición de vuelos internacionales desde y hacia la nación Rusa.

Por ello ningún ruso puede salir del país por medio de un vuelo comercial. Como el actor y su novia tenían la esperanza que el conflicto se resolviera pronto, habían aplazado la boda para finales de año.

Pero el conflicto entre las naciones no parece estar cerca de terminar, aunque si eso llegase a suceder pronto, Rusia seguiría manteniendo por un tiempo las sanciones que le fueron aplicadas.

Irina Baeva no quiere casarse sin su familia

Como es de entenderse, Irina Baeva no quiere llevar a cabo la boda sin la presencia de sus padres. Motivo que Gabriel Soto entiende perfectamente, y por lo tanto, ha decido enfocarse en su nueva telenovela.

“Ella habló con su papá y él le dijo que de aquí a un año definitivamente no se iba a poder, así que seguramente será el año entrante. No es tanto que no puedan viajar, sino que la situación está muy incierta y no quieren arriesgarse”, explicó el actor a los medios.

Entretanto, la actriz esperará a que llegue un nuevo proyecto televiso donde pueda participar mientras mantiene la esperanza de que sus padres puedan viajar pronto para estar con ella el día de su boda.