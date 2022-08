¿Qué onda con tus nuevas carillas, no te dejan hablar bien?: Las burlas a Mafe Walker por radical cambio

Desde su primera aparición en la televisión mexicana, la médium colombiana que asegura hablar en lenguaje alienígena, Mafe Walker, se ha hecho tan popular que ahora cobra por sus entrevistas, ofrece mensajes pagos a través de WhatsApp y ha cambiado radicalmente de look.

La mujer que se dio a conocer por emitir lo que ella llama “lenguaje alienígena” en sus cuentas en Instagram y TikTok, pasó de no maquillarse a usar mucho maquillaje, trajes brillantes, extensiones y más recientemente se colocó carillas en sus dientes para lucir una sonrisa renovada.

“Cómo cambia una persona cuando tiene dinerito en sus bolsillos, ya no parece la misma... Sácale provecho, mientras puedas”, “¿Qué onda con tus nuevas carillas, no te dejan hablar bien?”, “¡Qué galácticas van hacer esas son acrílicas!”, “Esas uñitas galácticas no lavan platos, pero bueno, en la nave nodriza no se debe necesitar”, “Qué manera de sacarle provecho a los alienígenas. Los alienígenas sabrán que estás haciendo dinero con sus mensajes”, son algunos de los comentarios sobre el nuevo aspecto de Mafe Walker.

¿Cuánto cobra Mafe Walker?

Después de que el programa Ventaneando, de TV Azteca, la hiciera famosa durante una entrevista el pasado 7 de junio, Mafe Walker factura por su imagen.

Según reseña en Facebook @BlogEnPerra, Mafe Walker cobra unos 7 mil pesos mexicanos por una entrevista vía zoom no mayor a 15 minutos, además de unos 11 mil pesos en viáticos si el lugar de la entrevista implica un traslado fuera de Ciudad de México, donde reside desde que se vino de su natal Colombia.

Además, Mafe Walker cobraba en principio 25 dólares por sus terapias en las que promete lograr la “activación de códigos galácticos y conexión de energía”, además de conectarse con una “frecuencia vibración solar”, la “remoción de implantes etéricos/ físicos” y la “alineación de chakras glándulas”.

En poco tiempo y cuando comenzó a ganar fama subió el costo de sus terapias que pueden ser presenciales o virtuales, a 75 dólares, un poco más de 1.500 pesos mexicanos, una cifra considerable si tomamos en cuenta que el salario mínimo en México ronda los 5.255 pesos al mes.

No ha faltado quien la tilde de estafadora y charlatana, en especial luego de incrementar sus tarifas tan velozmente.

Hasta mayo de 2022, antes de salir en la televisión mexicana, Mafe Walker cobraba 25 dólares por persona en las sesiones en el parque de Chapultepec en CDMX, las pirámides de Cholula, Puebla, o las pirámides de Teotihuacán.En junio, apenas unos días después de la entrevista que se hizo viral, saltó a 75 dólares.