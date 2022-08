Måneskin piensa en ‘Chicharito’ Hernández, chiles y energía al escuchar el nombre de México

Damiano David (vocalista), Victoria De Angelis (bajista), Thomas Raggi (guitarrista) y Ethan Torchio (baterista) platicaron con Publimetro desde Nueva York, donde realizan varios conciertos como parte de su gira Louds Kids Tour, que los lleva por Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica. Måneskin solo lleva seis años en la música, pero su paso ha sido arrollador por su estilo glam, irreverencia y su potente sonido, donde pasaron de tocar en la calle a estar recientemente en el Lollapalooza Chicago.

Måneskin. (Foto: Sony Music México.)

Maneskin promete una pronta visita a México

Han creado caos y locura musical con su estilo, ¿cómo viven y disfrutan la fama?

— Victoria De Angelis: Bueno, estamos felices, no sentimos que sea caos sino energía, buena energía; así que cada vez que tocamos nos gusta sentirnos libres y dejar salir toda la energía que tenemos y nos gusta que nuestro público perciba lo mismo es como una pequeña celebración.

Disfrutan su libertad, ¿cuál es el mayor reto en una industria llena de claroscuros?

— Damiano David: Creo que la parte más difícil es que no te tomen tan en serio, sabemos que lo que hacemos es grande y se está volviendo cada vez más y más visible, pero también queremos mantenerlo genuino. Creo que esa es la parte artística, porque siempre tienes las expectativas de los demás. Por ejemplo puedes hacer una canción que le haya ido genial, pero tienes que repetirlo porque si no dejarás a algunas personas abajo. Tratamos de hacer esto sin importarnos tanto, solo disfrutando lo que hacemos.

Están nominados a los premios MTV por Mejor nuevo artista y Mejor video alternativo, ¿Qué significan estos reconocimientos?

— Damiano: Creo que todos aman ganar premios es un reconocimiento muy importante para nosotros como artistas italianos. Estar nominados nos hace sentir muy orgullosos, y que somos parte del mercado estadounidense, claro que aún tenemos mucho trabajo que hacer.

¿Måneskin está escribiendo una nueva historia en la música?

— Damiano: No sentimos realmente como que estemos escribiendo una nueva página en la historia, realmente estamos haciendo lo que siempre quisimos, y está siendo bien remunerado, eso es muy bonito para nosotros, pero no sentimos que hemos hecho historia o algo así, solamente hemos seguido nuestro sueño musical.

¿Cuál sería la debilidad de la banda?

— Victoria: ¡Wow! Nos encanta lo que hacemos, pero desgraciadamente nos ha quitado un poco de tiempo en el estudio para trabajar en la música, para escribir canciones, porque ya no tenemos tanto tiempo en general; ahora todo es más concreto y sin tanto tiempo para relajarse, ni pensar mucho las cosas.

Abogan por la paz, inclusión y libertad, ¿qué les preocupa del mundo?

— Damiano: Nos ha costado trabajo anunciar fechas en Europa, mientras continúa la horrible guerra en Ucrania y personas inocentes están sufriendo. Estamos devastados por el pueblo ucraniano y nos solidarizamos con ellos, por eso decidimos no seguir adelante con nuestras fechas rusas. Todos debemos unirnos por la paz, ahora y siempre.

Han marcado una tendencia en la moda, ¿lo disfrutan?

— Victoria: Creo que es parte de nosotros, la forma en como vestimos. Siempre ha sido parte importante de nuestras vidas y de cómo nos expresamos, porque nos sentimos muy bien al poder vestirnos así, usar maquillaje y demás, pero para mucha gente no es así. Nosotros lo experimentamos cuando éramos más jóvenes, inseguridades de nosotros, gente riéndose frente a nosotros y que no nos tomaran en serio; así que creemos que hoy en día es importante, y aún más que tenemos visibilidad, extender a la gente joven que no siempre tienen que verse iguales, simplemente encontrar quiénes son y cualquier cosa que venga del mundo de la moda es muy natural para nosotros.

¿Tienen algún ritual o amuleto antes de subir al escenario?

— Damiano: No realmente.

¿Consideran incluir a México en Louds Kids Tour?

— Damiano: Absolutamente sí, no podemos esperar. Nos vemos pronto en México.

¿Qué es lo primero que piensan al escuchar el nombre de México?

— Victoria: Energía

— Damiano: Chicharito Hernández.

— Thomas Raggi: Chiles.

Måneskin, a detalle

Origen. La banda italiana ganó el festival de la canción Eurovisión en 2021 con el tema Zitti e Buoni. La victoria, dicen sus integrantes, fue una sorpresa al tratarse de una banda de rock, un género musical que no suma tantos adeptos en su natal Italia.

Fama. Se han convertido en la revelación musical que pone en el top la fuerza y glam de rock and roll, llegando al cine con la versión de If I can dream (1968), el éxito de Elvis Presley, que hicieron para la película Elvis, de Baz Luhrmann. A su vez, su versión de Beggin (1967), de The Four Tops, que se convirtió en un fenómeno en TikToK. Así como su reciente sencillo Supermodel, que es considerada la canción del verano.

Måneskin en los premios MTV

28 de agosto participarán en los premios MTV, tienen dos nominaciones.

