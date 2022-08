“El Rey”, la serie de Netflix sobre la vida de Vicente Fernández, ¿en qué se diferencia de la de Televisa?

Mucha polémica se ha desatado sobre la serie; “El último Rey: El Hijo del pueblo” producida por Televisa, que trata la vida de Don Vicente Fernández, no sólo porque no cuenta con el aval de la familia sino por los fans quienes no han estado de acuerdo con el desarrollo de muchas de sus escenas.

En paralelo Caracol Televisión y Netflix están trabajando en conjunto en “El rey: Vicente Fernández”, una serie donde plasmarán la vida del cantante. Vale decir que en este sentido “Chente” - en vida - había llegado a un acuerdo para que se produjera una producción sobre su vida.

Vicente Fernández Para Vicente Fernández lo más valioso era poder cantar con el corazón. Foto: @_vicentefdez

¿Quién inició grabaciones primero?

Fue en 2019 cuando la productora comenzó con los planes y comenzó la producción desde mediados de 2021, mientras que, según lo que reveló en una oportunidad Pablo Montero la producción de Televisa comenzó a grabarse desde noviembre.

¿Cuáles son las diferencias entre las series de Televisa y Netflix?

Entre las diferencias más marcadas está el apoyo de los Fernández. La serie de Televisa no cuenta con la autorización de la familia del cantante, en cambio la de Caracol Televisión y Netflix sí.

De hecho la viuda del cantante, doña Cuquita había fijado posición a través de un comunicado donde dijo que defendería el legado de su fallecido esposo, también dejó saber su parecer en torno a la producción de Televisa.

“Después de haber rezado a un lado de donde se encuentra Vicente, aquí en los Tres Potrillos, pedí me iluminara. La respuesta me llevó, debo honrar su memoria y defender sus derechos, es lo que él hubiera esperado de mí y de todos mis hijos que me apoyan”, explicó María del Refugio Abarca (Cuquita)

Por su parte la televisora refirió que, contrario a lo expresado por la familia Fernández, no recibieron orden donde se prohibía la transmisión de la bioserie, de igual forma se realizó su lanzamiento el lunes 14 de marzo.

“TelevisaUnivision es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana a las 20:30 horas salga al aire, por el canal de Las Estrellas, la serie ‘El último rey. El hijo del pueblo’”, indicó la empresa en dicho escrito.

“Televisa y Editorial Planeta Mexicana informan que llegaron a un acuerdo en el que el primero adquirió los derechos de la obra titulada ‘El Último Rey’, escrita por la periodista Olga Wornat, para realizar una bioserie del Sr. Vicente Fernández Gómez, ‘El Charro de Huentitán’, ícono de la música mexicana, además de exitoso compositor, empresario, productor discográfico y actor”, indicó un comunicado compartido por la televisora.

La bioserie mexicana está bajo la producción de Juan Osorio. El actor Pablo Montero es quien interpreta a ‘El Charro de Huentitán’. El elenco de este proyecto está conformado por Iliana Fox, Iván Arana, Jesús Moré, Emilio Osorio, César Évora y Angélica Aragón.

Por su parte la producción de Caracol Televisión para la plataforma de streaming, “El rey: Vicente Fernández”, será protagonizada por Jaime Camil.

El resto del elenco estará conformado también por Sebastián Dante, Sebastián García, Kaled Acab, Marcela Guirado, Regina Pavón, Rubén Zamora, Camila Rojas, Sofía Garza, Mauricio Pimentel y Enoc Leaño.

La serie se despliega en locaciones de México y Estados Unidos, donde el ídolo de las rancheras hizo vida.

Será una producción única donde se mostrará al “Chente” desde que era niño, viviendo en Jalisco, hasta que se convierte en el ícono de la música ranchera internacionalmente.