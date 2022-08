Spiderman: Esta es la escena favorita de Kevin Feige

Kevin Feige es un productor de cine estadounidense, que desde el año 2000 ha estado en el Mundo Cinematográfico de Marvel detrás de las pantallas, logrando llegar al puesto de director Ejecutivo de la organización, hasta la fecha.

Sin embargo, que tenga este cargo en sus manos no quiere decir que no tenga escenas o películas favoritas del MCU.

Esta vez, el CEO de Marvel dio a conocer cuál es la escena que desde hace varios años le gusta de Spiderman, mencionando que definitivamente la incluiría en una de las escenas si algún día hacía una película del Hombre Araña, concediéndose esta oportunidad en ‘Spiderman: De regreso a casa’.

En esta se ve al superhéroe levantando uno de los escombros mientras lucha por su vida, tal cual aparece en ‘Amazing Spiderman #33′, dibujado por Steve Ditko.

“Siempre me ha estado rondando en la cabeza durante años y años, la escena en la que Spiderman levanta un montón de escombros, que dibujó en su vida, Steve Ditko. Siempre la he tenido en mente y cuando me uní a Marvel Studios pensé: ‘Tenemos que incluir esa escena en la película’”, indicó Feige.

El momento en que Tom Holland se convierte en Spiderman

De esta manera a través de una entrevista ofrecida a ‘The Direct’, además de confesar su escena favorita, también explicó también el momento justo en el que cree que Tom Holland se convierte en este Súper Héroe, relacionándolo con el mismo momento del dibujo de Steve Ditko

“Hay un momento parecido en la segunda película de Sam Raimi de Spiderman, cuando lucha contra Doc Ock para que no construya su máquina, pero no fue hasta Spiderman: Homecoming cuando la verdad sentí que la estábamos haciendo. Para mí, ese es el momento en el que Tom Holland se convierte realmente en Spiderman”.