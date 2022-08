Televisa tiene un nuevo chico del clima que conquista las redes sociales

Un nuevo chico del clima pretende conquistar la televisión nacional, en redes sociales lo encontramos como @cesarmaya.fit, César Maya, quien además de aparecer en pantalla es un apasionado del ejercicio.

César Maya

César es el encargado de dar el estado del clima en Televisa Morelos y actualmente cuenta con 85 mil seguidores en Instagram y 20 mil en Tik Tok. Redes sociales donde no solo comparte su trabajo, también muestra algunas rutinas de ejercicio y consejos para una vida fit.

Además, a Maya le gusta compartir fotos donde muestra su ejercitado cuerpo, y también algunos clips de su trabajo como chico del clima.

De acuerdo a sus redes sociales, César llegó a Televisa a principios de junio de 2021, y en aquel momento escribió:

“¡Oigan! Qué nervios es estar frente a las cámaras. Gracias @jorgeDiaz por esta gran oportunidad que me has brindado.Gracias a todo el equipo de @televisamorelos por su aceptación y sus consejos. Gracias a mi amiga @soy_greciagonzalezz porque definitivamente no estaría tocando estos temas si no fuera por ti. Y por último no menos importante, muchas gracias a todos mis familiares y amigos por siempre apoyarme. Hay veces que la vida te pone donde ni te imaginas, pero donde ni te imaginas que tambien vas a ser muy feliz”.

Yanet García también fue chica del clima

Recordemos que la modelo quien actualmente vive en Estados Unidos y tiene su cuenta de OnlyFans también inició en la sección del clima de Televisa Monterrey, posteriormente llegó a la sección de Hoy, hasta que se fue a vivir a Nueva York. Dar el clima la impulso a tener fama mundial.