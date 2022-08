Emilio Osorio da su opinión sobre el nuevo romance de su madre Niurka Marcos

Emilio Osorio Marcos estuvo recientemente en el programa “Sale el Sol” para promocionar su nuevo trabajo musical, pero los conductores aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre lo que opinaba de la nueva relación sentimental de su mamá, Niurka Marcos.

Como bien se sabe, la vedette empezó su romance con el actor Juan Vidal dentro del reality show de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, sin embargo, la relación ha estado envuelta en polémica, sobre todo por las acusaciones de Cynthia Klitbo sobre su ex pareja.

La actriz le advirtió a Niurka Marcos que tuviera cuidado con él, además le dijo a la prensa que Juan Vidal la había maltratado psicológicamente y además le había quitado dinero prestado y nunca se lo devolvió, motivo por el cual decidió emprender una disputa legal contra su persona.

No obstante, Niurka Marcos ha defendido a su nuevo amor y ha dicho que todas esas acusaciones son falsas. Por lo que todo el asunto ha acaparado noticias en diferentes medios.

Emilio Osorio prefiere hablar sobre su trabajo musical

Lo único que dijo el hijo de Niurka sobre su relación fue lo siguiente: “Siempre feliz, siempre enamorada. Mi madre es así. Si ya la conocen para qué la invitan”.

El también actor aclaró que en estos momentos se encuentra enfocado en empezar su carrera musical, “Estoy feliz con el trabajo que estoy haciendo… La verdad, estoy muy feliz con el recibimiento del disco”, expresó.

Cuando le preguntaron si dejaría la actuación, al menos de momento, esto fue lo que contestó: “Sí, por supuesto; ahorita estoy enfocado por completo a la música. Me siento bien feliz porque he estado estudiando estos últimos años para sacar este disco. He estado escribiendo este disco para que salga con calidad”.