Emilio Osorio recién terminó la segunda temporada de la serie El último rey, en el que hizo a Alejandro Fernández; ahora está dispuesto a retomar su carrera musical y compartió tres fechas importantes que marcan su regreso para este 2022. El cantante y músico estrena este viernes el tema Sea lo que será que es la carta de presentación de lo que será su nuevo material discográfico que lleva el titulo de E2.

“Se viene un tema especial que es Sea lo que será que sale este 24 de junio, la fecha no es casualidad sale este día que es el cumpleaños de mi padre (Juan Osorio) y la verdad fue un regalo que le quise hacer más que nada porque la rola está inspirada en esta pareja de telenovela dramática, romántica e intensa (risas). El mejor creador de esas parejaa es mi padre, porque lo ha demostrado a lo largo de su carrerra, este regalo es especial para todos”, compartió Emilio durante una charla con Publimetro.

Emilio Osorio lanza nuevo sencillo con una dedicatoria especial

El también compositor señaló que su padre escuchará el tema hasta el mediodía de este viernes, “todavía no la escucha, tiene una idea porque no la escucho completa, solo tiene una idea pero cuando salga va a salir mezclada, masterizada y la escuchará por primera vez”.

Emilio Osorio tiene dos padres que son gran influencia por su carácter y personalidad, como son Niurka Marcos y Juan Osorio, pero está decidido a marcar una línea para desarrollar su carrera de manera independiente.

“He tomado una decisión, porque mi padre tuvo la confianza y también me dio un lugar. Hace poco se acercó a mi y me dijo: ‘tienes 19 años, te he estado llevando la carrera a lo largo de este tiempo y es tiempo que tomes tus propias responsabilidades y crezcas por tu lado’. Así que es momento de aprender muchas cosas con sus errores y sepa el porqué los cometí. Estoy en una aventura con este disco, porque me define mucho como Emilio, no el artista que quiere ser, sino el ser humano”, añadió.

Emilio Osorio defiende su estilo

El cantautor creció bajo los reflectores ante la fama de sus padres, ahora con su relación con Karol Sevilla, pero tomó la iniciativa de buscar su propio camino en la música lejos de esas figuras que son importantes en su vida personal.

“Llevamos ocho años dentro del mundo de la música profesional desde mi primer disco hace ocho años. Estoy feliz de que la gente adopte mi canción y quiero hacer una transformación de mi carrera para bien. Mi debilidad es que soy muy débil al coqueteo, soy bastante coqueto, justo es de las cosas que me motivan a estar escribiendo. Mi mayor fortaleza es mi familia”, dijo Emilio.

E2, la nueva cara de Emilio Osorio

El músico señaló que su música es pop con algunas fusiones y letras que cuentan historias propias.

“El disco es una variedad de géneros en cuanto al pop, como este disco que va a marcar una diferencia en mi madurez dentro de la música. Estuve en la escritura, soy un brother que le gusta escribir, agarrar la guitarra y cantar, así lo he hecho durante cuatro años. Hay canciones que son experimentos que hablan de Emilio, son historias que tuve en mi cabeza, sentimientos y eso hace más real el disco. Dentro del momento creativo te viene una frase y vas arreglando la métrica o un coro que -quizá- cambia la historia. Hay varias canciones que cuentan historias donde soy el malo o soy el que cometió un error, es abrir mi intimidad hacia la gente, eso hará que se conecte la gente”, reveló.

Fechas importantes para Emilio Osorio

24 de junio lanza el primer sencillo llamado S ea lo que será en todas las plataformas digitales.

en todas las plataformas digitales. 29 de julio sacará el álbum E2.

23 de septiembre hace una presentación del disco en Centro Cultural Roberto Cantoral, en la Ciudad de México.

Recomendación en Publimetro TV: