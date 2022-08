Shanik Berman “corre” a Fofo Márquez de su programa

El influencer mexicano Fofo Márquez, es conocido por estar involucrado en diferentes polémicas desde el momento en que cerró una de las vías principales de Jalisco con el objetivo de “hacer una dinámica” en las redes sociales, y aunque públicamente se disculpó, esto hizo que se ganara el odio de muchas personas, y por otro lado también logró su objetivo de aumentar seguidores.

Recientemente, se difundió un video en redes sociales donde se puede ver el momento, en el que creador de contenidos aparece en el programa radial de Shanik Berman y esta le pide que por favor se retire, indicándole que no le gustó su “actitud prepotente” al momento de cerrar la avenida.

“Antes de que te sientes te quería decir algo, la verdad a mí me molestó y me pareció muy desagradable que te portaste muy prepotente cuando cerraste la avenida. Yo sé que tú eres muy millonario, pero no dejar que la gente circulara me parece totalmente incorrecto y pensándolo bien, prefiero que no estés en mi programa porque eres un prepotente, Fifí”, dijo la locutora a Fofo un poco antes de iniciar el programa.

Asimismo, Márquez sorprendido por el comentario solo asintió con la cabeza y con los ojos un poco tristes, se dispuso a abandonar el foro sin mediar una sola palabra.

¿Todo fue parte de una broma?

Cuando ya el influencer estaba a punto de salir del foro se escucharon las risas del famoso Youtuber Rey Grupero, dejando en claro que todo había sido una broma planeada por él. Shanik le confirmó esto diciéndole nuevamente que se sentara para iniciar el programa.

Mientras que Rodolfo admitió que efectivamente había caído en la broma y se había puesto un poco triste por el comentario, razón por la cual al salir no dijo ni una sola palabra.