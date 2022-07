Felipe Calderón pide que se le castigue a Fofo Márquez por cerrar periférico de Guadalajara

Los excesos y las extravagancias han puesto a Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez se encuentra en el ojo del huracán luego de que cerró el periférico de Guadalajara con autos de lujo, para usarlo como pista de carreras. Dicha acción causó indignación entre los usuarios de internet e incluso con el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien pidió que se le levante un castigo al influencer.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario ante dicha polémica aseguró que ley debe parejo a ricos y pobres, pues lo que hizo Fofo Márquez rompe el estado de derecho.

“La ley debe aplicarse parejo a ricos y pobres. Su falta de aplicación rompe el Estado de Derecho y lleva al país al caos y a su destrucción”, tuiteó.

Qué es esto? La ley debe aplicarse parejo a ricos y pobres. Su falta de aplicación rompe el Estado de Derecho y lleva al país al caos y a su destrucción https://t.co/se21qpV1fF — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) July 8, 2022

Todo comenzó cuando el popular tiktoker Fofo Márquez subió un video a su cuenta de TikTok en el que muestra cómo cierra el paso del puente Matute Remus, un punto referente de Guadalajara, Jalisco.

“Pues vamos a cerrar, me voy a poner a bailar, a hacer tik toks, entonces, pues bueno, para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”, se escucha decir en el video publicado hace un par de horas.

En la grabación se aprecia a “Fofo” de copiloto en un auto de lujo mientras otros coches lo acompañan en su acción, mientras los chóferes conducen sobre el puente para después parar y así detener el tránsito provocando malestar en los usuarios de ese paso vehicular.

“Deben de entender que llegó el rey de México”, dice el influencer en las imágenes.

Afectar a cientos... O Miles, solo por demostrar que tiene dinero... Y en #Redes acciones de estás lo hacen ser #Influencer pic.twitter.com/uKkNt1nEKF — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) July 8, 2022

Cabe recordar que hace unas semanas se dijo que Fofo y Karely Ruiz tenían una relación pues se les vio muy de cerca en algunas fiestas. Sin embargo, la modelo habló con Ryan Hoffman, hermano de “YosStop”, sobre lo que ocurre con el socialité.

“No quiero hablar mucho del tema, pero ya me habían dicho que era súper creído y no se equivocaron, es peor de lo que me habían dicho”, dijo ella y pidió a la gente que no lo siga en redes sociales.

Karely Ruiz le dijo a sus fans que pronto saldrán adelante de esta sequia de agua. (Instagram @Karely_Ruiz)

Karely también indicó que la relación con “Fofo” está mal. “Sin comentarios, pero nos bloqueamos de redes, con eso te digo todo. Nos conocimos ayer y nos bloqueamos”.

Fofo no tardó en responder. “Hubieron dos tres cosas que me molestaron y que no me parecieron, pero yo también me pasé un poco al besar a su amiga”, admitió él en un video de YouTube.

