J Balvin dice ser muy fanático de la legendaria banda de rock Metallica

J Balvin es uno de los artistas urbanos más populares de Latinoamérica y hace poco sorprendió a todos al confesarse fanático de Metallica y que se sabía muchas de sus canciones.

El intérprete de “Mi Gente” le concedió una entrevista al youtuber, Chente Ydrach, donde aseguró ser fiel seguidor de la banda de metal. Sin embargo, muchos detractores afirman que solo hizo esa declaración porque Metallica ha estado en tendencia últimamente.

Recordemos que su canción “Master of Puppets” formó parte de un importante momento de la cuarta temporada de la mundialmente exitosa serie de Netflix, “Stranger Things”, logrando que la canción se posicionara nuevamente en los primeros lugares de los diferentes charts musicales.

J Balvin incluso hizo un cover de una canción de Metallica, y no es la misma que la que tocaron en la serie de terror de Netflix. El colombiano realizó un cover de “Wherever I May Roam”.

J Balvin se alegra de que muchos jóvenes estén conociendo a Metallica gracias a “Stranger Things”

“Soy súper fan de Metallica, pero fan de que me toco los covers, me sé los acordes y todas las canciones completas”, le aseguró el artista urbano a Chente Ydrach.

Asimismo expresó su alegría de que los jóvenes sepan de Metallica gracias a la afamada serie de Netflix. “Los fans deberían celebrar que las generaciones nuevas están conectando con una de las mejores bandas del metal”, expresó.

Aparte, aclaró que para poder hacer el cover le pidió permiso a la banda, debido a que es un artista con gran proyección internacional y pudo meterse en un problema legal si no obtenía el permiso de hacerlo.

“Soy fan te Metallica entonces estoy muy feliz porque mi banda favorita me dio la verde”, declaró.