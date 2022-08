Tachan a Lele Pons de acosadora y manipuladora al recordar cómo empezó su relación con Guaynaa

Hace unos días, Guaynaa le propuso matrimonio a Lele Pons en el mundialmente famoso festival de música electrónica, Tomorrowland, lo que muchos consideraron como un gesto sumamente romántico.

Por tal motivo, varias personas han mostrado interés en saber cómo se conocieron y llegaron a ser pareja. Por lo que ha salido a relucir una entrevista que concedió Lele Pons el año pasado para Chente Ydrach en su podcast.

Ahí la sobrina de Chayanne relató cómo conoció a Guaynaa y cómo logró conquistarlo. Expresando que se obsesionó tanto con él, que no le importó si tenía pareja o no, se fijó la meta de conquistarlo por encima de todo.

Lele Pons y Guaynaa, ¿una historia llena de acoso, obsesión y manipulación?

De acuerdo a lo que dijo Lele Pons en el podcast de Chente Ydrach, ella se obsesionó con Guaynaa desde la primera vez que lo vio, por lo que empezó a idear un plan para que el cantante se fijara en ella.

Le pidió a Sebastián Yatra que hiciera fiestas privadas regularmente y que lo invitara para tener una excusa perfecta de verlo e interactuar con él, pero en ese entonces, el colombiano no conocía tanto a Lele Pons y se rehusaba.

Compromiso de Lele Pons y Guaynaa

Después en las fiestas, “amenazaba” a los invitados para que no interactuaran mucho con él. “No lo reten con nadie en esta fiesta, solamente conmigo, que me bese y que me toque lo que sea”, les pedía a los demás cuando jugaban “verdad o reto”.

Incluso llego a interactuar con la familia de Guaynaa para intentar ganar algunos puntos con él, pero no mostró ningún interés en ella. Hasta que un día, de la nada, él le pidió salir.

“No sé si fue por algo, si se dejó con una novia, pero él vino y fue mi oportunidad”, expresó la también cantante. “Si yo amo algo, yo peleo mucho por eso”.

Por la forma en cómo relató esa historia, muchos consideran que Lele Pons es una persona sumamente “manipuladora” y que incluso es acosadora.