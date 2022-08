John Leguizamo: ‘no tengo problemas con James Franco, pero no es latino’, al hablar del rol como Fidel Castro

John Leguizamo no pudo quedarse callado ante la noticia que apareció recientemente en el portal de Deadline, en el que revela que James Franco interpretará a Fidel Castro en la película Alina of Cuba. El actor nacido en Colombia se manifestó en contra de la discriminación a la que se enfrentan los latinos y aclaró sus críticas a James Franco por dar vida a exlíder cubano.

“¡La exclusión latina en Hollywood es real! ¡No lo tergiversen! ¡Larga, larga historia de eso! ¡Y apropiación de nuestras historias aún más! ¿Por qué los latinxers no pueden interpretar papeles latinos? ¿Por qué no podemos interpretar papeles principales? ¿Por qué no podemos cambiar los papeles blancos por chicos y chicas latinos?”, opinó, a través de su cuenta en Instagram.

Para luego agregar, “¿Cómo sigue esto todavía? ¿Cómo es que Hollywood nos excluye pero también se roba nuestras narrativas? ¡No más apropiaciones de Hollywood y serpentinas! ¡Boicotear! ¡Además de una historia realmente difícil de contar sin engrandecimiento, lo cual estaría mal! No tengo problemas con Franco, ¡pero no es latino!”.

Latinos en Hollywood

La película arranca su rodaje el 15 de agosto, en locaciones de Cartagena y Bogotá y sus alrededores, con la arquitectura y el diseño colonial español de Colombia jugando con la era de Castro en La Habana, Cuba.

El actor colombiano asegura que la industria se aprovecha de las narrativas latinas pero excluye a los artistas hispanos en papeles trascendentales. Alina Fernández, hija del político, expresó su apoyo a la decisión de que Franco interprete a su padre.

“Los portugueses no son latinos ni los españoles son gente blanca de Europa! ¡Los latinos somos de América Latina y el 90% de nosotros somos mestizos! ¡Y por eso somos discriminados! No tengo ningún problema con Franco, pero no es latino”, agregó Leguizamo.

“Crecí en una época en la que los latinos no podían interpretar a latinos en el cine. Donde Charlton Heston hacía de mexicano, donde Eli Wallach hacía de mexicano, donde Pacino hacía de cubano y puertorriqueño. Donde Ben Affleck, incluso, en Argo, interpretó a un latino y Marisa Tomei a mujeres latinas”. — John Leguizamo

“Muy cierto. Soy una actriz latina y nunca me eligen para ningún comercial o papel latino. Y también estoy cansada de los roles estereotipados”, “Eligieron a Franco porque tiene una estructura facial similar a un joven Castro. Aparentemente fue difícil convencer a Franco de que también interpretara a Castro. Personalmente me hubiera ido con Diego Luna o Gael García Bernal”, fueron algunos reacciones de sus seguidores en Instagram.

Ana Villafañe, quien interpreta a Alina Fernández, también conocida como la hija de Castro. Revuelta sacrificó sus pertenencias y finanzas personales y las de su esposo médico para Alina Castro, quien se convirtió en una de las críticas más abiertas de Castro, fue arrestada en más de una ocasión por intentar irse y fue clasificada como disidente a la que se le prohibió viajar fuera de Cuba. Finalmente, desertó a España en 1993, un evento que atrajo los titulares de todas las principales cadenas de noticias del mundo, antes de que hiciera de Miami su hogar permanente.

