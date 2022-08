Lola Cortés arremete contra Chacho Gaytán y Jorge Romano en “La Academia”

Luego de la presentación de uno de los participantes de esta generación de “La Academia”, Lola Cortés arremetió contra Chacho Gaytán y Jorge Romano, quienes son los responsables de realizar las pistas musicales sobre las que cantarán los académicos en los conciertos de cada semana.

La dura jueza ofreció su crítica al participante Nelson, pero luego le preguntó al director, Alexander Acha, si la producción se hacía cargo de los arreglos musicales del reality de canto.

“¿Es en serio que es la mejor pista que pudieron agarrar? ¿De verdad? Con ese final tan horrendo ¿Ustedes hicieron ese final?”, cuestionó Lola Cortés al director. “Tan pedorramente como acabó la pista que tuvo Nelson. Ahora, me pregunto, si ustedes no están metidos en eso, ¿quién lo hizo?”.

Y pese que en un principio el director de La Academia no quiso revelar quien estaba a cargo de las pistas musicales, si dejó en claro que ellos no las preparaban.

Lola Cortés considera que una lástima que las pistas musicales tengan el sello de Chacho Gaytán y Jorge Romano

La artista no desistió en pedirle a la producción que le revelase la identidad de los estaban a cargo de las pistas musicales.

“Yo le pido a la producción de La Academia que me diga el nombre porque me gustaría exponerlo, así como yo expongo mi cara cuando doy la crítica, porque mis palabras tienen cara, yo no vengo a jugar. Pido el nombre de la persona que hizo esa marranada con esa canción, esa porquería de final no es culpa de Nelson”.

“Qué lástima que sus nombres estén en este tipo de arreglos musicales y que ustedes sean capaces de destrozar un tema como este”, dijo Lola Cortés al enterarse que Jorge Romano y Chacho Gaytán preparaban las pistas musicales.

“Después de escuchar esto, de verdad, vigilaría, director, debe vigilar esto, porque los alumnos están entre la espada y la pared, aquí, o los defiende o los crucifica”, culminó Lola Cortés.