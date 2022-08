Después de no querer a Rubí en La Academia, Lolita Cortés se declara una “rubilivers”

Rubí Ibarra, conocida como la quinceañera más famosa de México ha sido blanco de críticas apenas se supo que sería una de las alumnas de La Academia 20 años, el reality show de TV Azteca que comenzó esta edición el 12 de junio de 2022.

A Rubí le han dicho que no canta, que no tiene talento, que nunca debió ingresar a La Academia. Hay quienes han sido incluso crueles con la potosina, quien saltó a la fama gracias a su inusual fiesta de XV años que congregó a miles de personas que acudieron al escuchar la invitación que hizo su papá por redes sociales a sus familiares.

Una de las críticas más ácidas de Rubí ha sido Lolita Cortés, conocida por muchos como la “jueza de hierro”. De hecho, Cortés dijo de entrada que Rubí no merecía estar dentro de La Academia.

Pero en el concierto del sábado 6 de agosto la historia fue otra para la potosina.

“Todos sabemos que Rubí no tiene una gran voz, pero lo hizo increíble. Lo gozó y gracias a ese ángel y carisma que se carga contagió a Eduardo de energía. Bien por ellos!”, “Por primera vez en toda la academia Rubí cantó bien!!”, “Sea lo que sea, es lo mejor que ha hecho Rubí”, fueron algunos de los comentarios luego que Rubí interpretara el tema “Colgando en tus manos”, Colgando en tus manos de Marta Sanchez y Carlos Baute, en un dueto con Eduardo.

“Soy una rubilivers”, afirmó Lola Cortés

El sábado se realizaron conciertos enmarcados en la semifinal de La Academia. Rubí llegó a este punto del reality sin haber participado en los dos conciertos del fin de semana anterior, tras dar positiva para covid-19 durante esa semana.

A Lolita le correspondió dar sus comentarios sobre el dueto conformado por Rubí y Eduardo en las semifinales.

Lolita Cortés le dijo a Eduardo que “nació cantante, eres artista”, mientras que a Rubí le advirtió que le haría un comentario que sonaría espantoso.

“Espero que te dé covid más veces, eres otra, eres otra, ¿ dónde quedó?, ósea, de verdad lo siento, no quiero que se escuche como una burla, sé que tuvimos muchas pérdidas porque este virus ha sido terrible (..) Hermosa, estaba aterrada, no tenía ninguna fe después de toda esta semana y de toda esta parafernalia, alguna vez me preguntó Yahir: ‘¿tú eres una rubilivers?’ (…) hoy más que nunca, hoy, esa cara que tú hiciste, esos gestos, eso que te ha costado tanto trabajo y esa voz que yo no había escuchado, quiero decirte que me convence una vez más de que Yo soy una rubilivers, me voy por Rubí (…) Soy una rubilivers”, apuntó Cortés.

Ana Bárbara también dijo que se quedaba con Rubí, por su “crecimiento”.

“Rubí demostraste esta noche que la primera que tenía que creer en Rubí era tú, Rubí te felicito enormemente, en primer lugar, fueron la mejor pareja (…) no voy a escoger, los dos me parecen gloriosos esta noche”, señaló Horacio, no obstante, Yahir le dijo que era necesario que eligiera a uno, y se decidió por Rubí.

Arturo López Gavito consideró que la noche del sábado 6 de agosto fue la primera vez que Rubí cantó bien en La Academia.

“Es la primera vez que Rubí canta bien, a mí me parece que si bien fue emotivo (…) tengo que regresar a pensar en un hombre que sí ha trabajado mucho (…) Eduardo, eres el ganador real de este dueto, Rubí, enhorabuena para ti, hoy renaciste, y es buena conectarte con el proyecto”.

El dueto lo ganó Eduardo con el 67% de los votos.