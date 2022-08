‘No quiero ver a mis hijos en mi funeral’, Alfredo Adame le manda mensaje a Sebastián, Alejandro y Diego

El actor y presentador mexicano de 64 años de edad, Alfredo Adame, nuevamente se encuentra en medio de la polémica, debido a que, mediante una entrevista para un programa de televisión matutino, reveló que no le gustaría ver a sus hijos ni en su funeral.

Meses atrás, mientras Alfredo Adame se encontraba en el reality show de TV Azteca Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!, ante las cámaras, compartió que llevaba más de dos años sin poder ver a sus tres hijos, Sebastián, Alejandro y Diego, y le encantaría recuperarlos para asumir su rol como padre. Cabe recalcar, que el actor incluso llegó a desconocerlos.

Tras estas declaraciones públicas, sus hijos revelaron que les gustaría reconciliarse con su padre siempre y cuando, fuera de manera honesta y sin ninguna cámara de por medio, “Si quiere algo que sea privado y lejos de la cámara, quiero que se resuelva en familia y no quiero que sea un intento mediático, mientras no haya cámaras todo está bien”, dijo Sebastián Adame.

Cabe señalar que Sebastián, agregó que su padre rompió el trato, ya que, cuando los invitó a él y sus otros dos hermanos a comer para celebrar el ‘Día del Padre’, un reportero le llamó para preguntarle si asistiría a la reunión, por lo que la supuesta comida se volvería un circo mediático.

Después de esto, Adame mencionó que ninguno de sus tres hijos contestaron los mensajes por lo que ya no haría nada por tratar de reconciliarse con ellos y no quiere saber nada de su vida, incluso recalcó, “El día que quieran arreglarse conmigo, que vengan y que toquen a la puerta, y si no vienen, el día que me muera no los van a dejar entrar a mi funeral, ni a mi capilla ni nada, que se vayan a la ching*da”.