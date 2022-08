Pablo Montero amenaza y agrede a reportera de programa de espectáculos

Meses atrás, el cantante y actor mexicano de 47 años de edad, Pablo Montero, se convirtió en protagonista de la bioserie El último rey, el hijo del pueblo, producida por Juan Osorio en conjunto con TelevisaUnivision. Tras el protagónico, el productor, señaló que Montero había tocado fondo y debería buscar ayuda para tratar su alcoholismo.

Pablo Montero amenaza a reportera de programa de espectáculos. / Foto: Instagram "El último Rey" (Instagram)

El pasado fin de semana, Pablo Montero se presentó completamente en vivo en Feria Saltillo 2022 con la gira Homenaje a el Último Rey, donde al finalizar, realizó una pequeña rueda de prensa con distintos medios de comunicación.

Pablo Montero amenaza a reportera de programa de espectáculos. / Foto: Instagram "El último Rey"

Pablo Montero amenaza a reportera de programa de espectáculos

Fue ahí, donde la reportera del programa de espectáculos Ventaneando, lo cuestionó acerca de su alcoholismo “¿Qué les tienes que decir a todas las personas que dicen que quieren que ingreses a un centro de rehabilitación?”, dijo la reportera. A lo que el cantante respondió “No entiendo tu pregunta, ¿Yo dije eso?. Entonces, no me hagas preguntas que no vienen al caso, sé más profesional”.

Posteriormente, Pablo Montero pasó a molestarse por dicho cuestionamiento y decidió empujar el equipo de la reportera, tras esto, ella decidió abandonar el lugar pero miembros del staff le negaron la salida y Pablo Montero gritó “Vas a borrar el video”.

Acto seguido, Pablo Montero y un miembro de su staff, comenzaron tratar de confiscar el material e intentaron arrebatarle el celular de las manos, por lo que cayó en el suelo. De acuerdo con otros medios, se les pidió borrar los videos para no dañar la imagen del actor y señalaron que Montero la amenazó con llamar a la patrulla para que tanto a ella como a su camarógrafo los sacaran del lugar.