Actor de Marvel se casa con famosa cantante

De acuerdo con el diario británico The Sun, el actor, comediante, director y productor de 46 años de edad, Taika Waititi y su novia, la cantante de 31 años, Rita Ora, se casaron una íntima ceremonia rodeados de amigos y familiares.

Actor de MARVEL Taika Waititi y la cantante Rita Ora se casan en íntima boda.

Una fuente cercana a los ahora esposos comentó, “Fue una ceremonia muy íntima y súper especial para todos los presentes. Sus seres más cercanos y queridos pueden ver lo locamente enamorados que están el uno del otro”.

La misma fuente agregó que Rita Ora planea mantener su matrimonio lo más privado posible tal y como lo hizo con su noviazgo, aunque sí planean celebrar su boda con una gran fiesta, “Se planea celebrar una gran fiesta al estilo del mundo del espectáculo, pero no esperes verla en la portada de una revista. Se trata solo de que estén enamorados y decidan que es el momento adecuado para formalizar su relación”.

A la par, el pasado fin de semana, ambos artistas fueron fotografiados usando un enorme anillo en color dorado en el dedo anular, por lo que se podría dar a entender como si hubieran confirmado la noticia de su matrimonio. Cabe recalcar, que tanto Taika Waititi como Rita Ora, no se han pronunciado al respecto.

Fue en agosto de 2021, en la alfombra roja de El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad), cuando ambos hicieron su debut como pareja, tras haberse viralizado una foto en la cual fueron captados besándose.

