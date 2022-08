¿La hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se casará pronto?

Ale Capetillo es la hija de la pareja conformada por los famosos Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, que vive en la ciudad de Madrid donde se encuentra cursando estudios universitarios y donde conoció a su actual novio, Nader.

Al principio, Ale mantuvo en secreto su relación con el joven libanés, pero últimamente ha sido más abierta al respecto, y ha publicado varias fotografías junto a su novio.

Hace poco, Nader la llevó al Líbano para que conociera a su familia, y por redes se pudo ver que le regalo un anillo promesa y que fueron juntos a una boda donde la influencer se hizo el ramo de la novia.

Y de acuerdo con lo que dicta la tradición, aquella persona que se haga con el ramo de la novia será la próxima en casarse. Motivo por el cual los internautas comenzaron a especular que tal vez prontof Ale Capetillo se case con su novio.

¿Ale Capetillo se casará este fin de semana?

En una transmisión en vivo que llevó a cabo junto a su hermana Paulina, la joven mencionó lo siguiente: “me caso, estamos entre el próximo fin de semana o dentro de dos, pero estoy entre esos”.

Por lo cual su hermana no pudo ocultar su sorpresa y cuando la influencer vio su expresión, no pudo contener la risa y aclaró que había sido una broma. “Obviamente no me voy a casar en dos semanas”.

De esta manera, Ale Capetillo aclaró los rumores de su posible pronta boda, y que de momento no tenía planeado casarse con su novio.

“Bobby y yo confundidos”, dijo después Ale junto a su perrito y luego publicó un video donde aparecía junto a Nader, y ambos se reían de la noticia que publicaron algunos medios sobre su boda. “Nader ni enterado”, expresó.