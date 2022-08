“Como persona es una asquerosidad”: Excolaboradora se suma a la denuncias por acoso por parte de Platanito

Luego de que la semana pasada Gaby Ramírez hizo una denuncia contra Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’ por acoso sexual en su programa ‘Las noches con Platanito’, a ella se le unió Gabby Tamez, ex participante de ‘La Voz México’ quien también asegura que el conductor la acosaba.

En entrevista con el programa ‘Chismes No Like’, la compositora reveló que desde el primer día cuando ingresó al programa, ‘Platanito’ le advirtió que a el le gustaban “los masajes y las caricias”.

Tamez en su llegada al programa

“Cuando estuve en el programa de ‘Noches con Platanito’ nos la pasábamos más de 10 horas, a veces hasta 11 horas o más en el show. Cuando llegué, me llevan a presentar con ‘Platanito’ a su camerino, yo iba con toda la ilusión, tenía 20 años y pues súper emocionada”, contó Tamez quien llegó a suplir a la cantante del programa; sin embargo, al final se quedó con el trabajo en donde duró trabajando por seis años.

“Cuando llego, me presentan y le digo: ‘hola, yo soy Gabby y hoy te voy a apoyar’, y él de: ‘mucho gusto’ y todo el rollo, y ya me dice: ‘pues a mí me gustan los apapachos, las caricias’ y yo empecé a entrar en una onda como de pánico, porque me sentí acosada, había más gente en el camerino, puros hombres y me sentí intimidada porque no esperaba ese recibimiento”, narró.

Posteriormente, Gabby dijo que no sabía cómo reaccionar y a la oportunidad que tuvo fue al baño a llorar, ya que le dejó las cosas claras a Platanito pero él comenzó a tratarla mal.

“Y entonces el güey era de pues: ‘no, si quieres estar bien pues unas caricias, apapachos’ y yo le dije: ‘sabes qué, pues a mí no me gusta eso, yo no me llevo así’ y fue súper horrible porque pasa eso y me empecé a sentir abrumada y me voy al baño, a chillar”.

“Día tras día, por más de cuatro años, como yo era de las que no le seguía la corriente, siempre trataba de hacerme la vida imposible, y toda la producción lo sabía, hasta la gente de la audiencia, a veces eran comentarios ofensivos y contra mi trabajo. El güey le encantaba estar picando, llegó un momento en el que fui con producción y pregunté si iban a hacer algo y ellos me decían que no podían hacer nada”.

Asimismo, aseguró que muchas veces acudió a producción para que se hiciera algo al respecto con el tema, sin embargo, le dijeron que no podían hacer nada debido que el payaso era la estrella del programa.

“Cuando pensamos que la producción te podía apoyar, pues nadie hacía nada porque sí le tenían mucho miedo, porque era la estrella del canal, y yo sé de mucha gente que pasó por lo mismo, pero nadie podíamos hacer nada”.

Gabby explica que tomó la decisión de no decir denunciarlo públicamente debido que su carrera estaba iniciando, y temía que le dijeran en redes sociales que solo se quería colgar de la fama de Platanito.

“Diario me decía ‘ay ya güey, no vas a llegar virgen al matrimonio’ y siempre me estaba jodiendo con eso porque el que me llevó con él, le dijo ‘no pues Gaby esto y enterita y todo’, entonces como que de ahí se agarró y entonces por muchos años se agarró de eso. De hecho también me propuso hacer unas fotos glamourosas, es decir desnuda, la primera semana me lo propuso. Muchas veces le pedí a producción que hablaran con él y me decían ‘no pues ve tú y habla con él’”, finalizó.

