¿Qué es el trastorno intermitente explosivo? Salvador Zerboni reveló que lo padece

Del signo Tauro y nacido en el hospital Mocel de Chapultepec, en la Ciudad de México, la vida de Salvador Zerboni ha sido una verdadera novela con altos y bajos. El reconocido actor de 43 años estuvo cerca de coronarse como ganador de la Casa de los Famosos 2

Obtuvo el segundo lugar, con un puntaje muy cerca de Ivonne Montero, la ganadora de esta edición.

A los 15 años Salvador Zerboni fue enviado a estudiar en una escuela militar en Washington D.C, Estados Unidos. Allí decidió utilizar el apellido de su madre porque “los gringos no entendían que era un apellido compuesto”, y odiaba que lo llamaran “García”, cuando su apellido es “García de León”.

Sus padres son Salvador García de León, un administrador de empresas, y Ana Martha Zerboni Chávez, ama de casa. Su papá es su “héroe”, ha dicho en entrevistas.

“Me corrieron de la escuela militarizada (…) era una escuela muy cara (…) tengo un problema con la autoridad, que me griten está bien, pero que me jaloneen no lo soporto”, recordó sobre las razones por las que fue expulsado de la escuela. Sus padres supieron que lo habían corrido cinco meses después, pues se escapó con otro compañero y vivió en su casa hasta que lo descubrieron sus papás.

¿Qué es el trastorno explosivo intermitente?

Sin embargo, señaló que con los años aprendió que “tener la razón” no es siempre lo mejor, por lo que ahora puede controlarse, algo que demostró en la Casa de los Famosos 2, donde soportó los insultos de Laura Bozzo y los arrebatos de Daniella Navarro.

Dice que desde muy niño tenía problemas de conducta, lo que hizo muy complicada la situación para sus padres. “Llegó un momento en que mi madre no sabía si yo era un niño malo”. Después de años de búsqueda, de exámenes que incluyeron encefalogramas, su familia pudo tener un diagnóstico.

De acuerdo al sitio mayoclinic.org, “el trastorno explosivo intermitente supone episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas, o arrebatos verbales agresivos en los que reaccionas con demasiada exageración para la situación”.

Zerboni reveló que fue a psiquíatras desde que tenía 4 años.

“El trastorno explosivo intermitente es un trastorno crónico que puede continuar durante años, aunque la gravedad de los arrebatos puede disminuir con la edad”, añadió mayoclinic.org.

“Después de años me diagnosticaron una enfermedad, trastorno intermitente explosivo”, detalló Zerboni con dos carreras y políglota.

“Es como una dualidad del hemisferio norte del cerebro donde vienen los sentimientos, y es muy sensible ante ciertas cosas, tienes ciertos detonadores, en mi caso es mucho la injusticia”, explicó en una entrevista. Aclaró que no es igual a la bipolaridad.

“Comencé a tomar pastillas, pero estas pastillas me dejaban como niño bobo, babeando (…) no tenía sentimientos, no podía expresarme, después de años me agarré allá abajo y dije: ‘tengo que dejarlo’, tengo que hacerlo solo porque con estas pastillas no voy a actuar nunca”, reveló.

El histrión Salvador Zerboni, con 43 años, nacido el 3 de mayo de 197, fue uno de los participantes de la Casa de los Famosos 2 que más hizo reír al público con sus ocurrencias.

