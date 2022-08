Seventeen, Paw Patrol y A-Ha llegarán a las salas con algo más que cine

El mundo del entretenimiento se transforma y las reglas se rompen, con el objetivo de brindar más alternativas para la gente. El cine ha sido un ejemplo de ello, donde se amplían los contenidos que se presentan al público para generar nuevas experiencias en la pantalla grande.

Las salas de cine amplían su gama de opciones, ahora no solo pueden verse los grandes estrenos de la cinematografía mundial, sino que presentan títulos que sería difícil de ver en la cartelera en México.

Pop, K-pop y festivales llegarán a la pantalla grande

Desde hace varios años, la cadena Cinépolis pone a disposición una serie de títulos que van más allá de las películas; ahora llega con algunos títulos que son de interés para varias generaciones. Eventos deportivos, culturales, musicales y documentales que merecen ser vistos en la pantalla grande son parte de la programación, para vivir la experiencia que solo el cine puede brindar.

Festival Nick Jr.

Nickelodeon Latinoamérica presenta en exclusiva en la pantalla grande las aventuras de Paw Patrol, Baby Shark, Las Pistas de Blue y Tú, Santiago de Los Mares, Las Pistas de Blue y Tú! y Baby Shark . Por primera vez estarán juntos, con episodios exclusivos, con toda la magia de del cine para los más pequeños de la casa.

Estreno: Jueves 25 de agosto.

Seventeen World Tour Be The Sun

Directo desde el Toyota Center, Houston. La tercera gira mundial de Seventeen está de vuelta después de dos años y medio. El documental muestra parte de la vida de los idols del K-pop surcoreano, que está tan de moda. Es una experiencia única, a través del concierto de la gran pantalla.

Estreno: 21 de agosto.

A-ha: True North

El documental sigue a la banda durante un período de cuatro años extraordinarios, compartiendo la historia completa de cómo tres jóvenes siguieron su sueño imposible de triunfar. Cuando Take On Me alcanzó el número uno en Billboard en los Estados Unidos.

Estreno: 15 de septiembre.

