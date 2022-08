Cristian Castro se fue de México por la delincuencia

Cristian Castro se ha vuelto tendencia últimamente en redes sociales debido a los coloridos cambios de looks que se aplica en el programa de televisión argentino en el que participa.

Pero ahora está de vuelta a México para realizar una presentación en Cuernavaca, ha aprovechado la oportunidad de conceder varias entrevistas a los medios locales.

Cuando estuvo en el programa “Ventaneando”, el intérprete fue cuestionado por su decisión de irse del país en el año de 1994, a lo que contestó que se vio en la obligación de irse de México debido a la delincuencia.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche, pues bien encañonado y luego se metieron a mi casa ocho chavos”, contestó Cristian Castro.

De no haber sido blanco seguido de la delincuencia, Cristian Castro seguiría viviendo en México

El artista dejó muy en claro que el único motivo para dejar México fue la delincuencia, pues de no haber sido víctima de ella tan seguido, lo más probable es que seguiría viviendo acá.

“Pues, ¿por qué más me voy a ir? ¿Cómo los voy a dejar? ¡Nombre! Este país es lo más lindo del mundo, pero otros asaltitos, no sé. Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa y, bueno, yo sí me asustó”, aseguró el cantante.

Además, en otra entrevista compartió que tiene planeado quedarse una temporada en México, específicamente en Acapulco para hacerle compañía a su madre, Verónica Castro.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, dijo el cantante en el programa Telenoche.