Cristian Castro revela su preocupación por Verónica Castro: ‘no quiero que viva sola’

Cristian Castro mostró otra faceta al charlar con los medios de comunicación, más allá de sus “locuras” con sus looks que han sorprendido últimamente a sus seguidores; ahora, el cantante mexicano decidió revelar algunos aspectos que le preocupan del futuro de Verónica Castro.

El hijo de Manuel Loco Valdés y la actriz de telenovelas, ha manifestado su gran cariño por su madre en varias ocasiones.

“Ella es una madre insigne, llena de gloria, responsable, sabia y estudiosa. Qué suerte haber sido tan mamífero, depender de ella al 100; regalo de Dios su infinita luz, su amparo, su proyección en mí. Claramente mi madre es todo… y mi todo es mi madre”, compartió en sus redes sociales.

Ahora, Cristian confesó que uno de los temas que le inquietan es darle una vida de calidad y que se anime a realizar más cosas en cine y televisión.

“He sido seguidor de mi mamá aparte de ser su hijo, y quiero que esté en la pantalla, esas son nuestras discusiones”, detalló durante el programa Telenoche.

También puede interesarte: Isaac Hernández demostró su amor por México

Puntualizó que últimamente no convive mucho con ella, debido a su participación en el show Canta conmigo ahora.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, dijo el también actor de 47 años.

[ Xiaomi Redmi 10A y Redmi 10C ¡ya están en México! ]

[ Los mejores momentos en la mesa se viven en familia ]

Cristian Castro, un hijo muy cariñoso

Hace días, Verónica Castro defendió a su hijo de las críticas por su apariencia; además, estrenará Cuando Sea Joven, el próximo 15 de septiembre en todos los cines de la República Mexicana.

El cantante busca compartir su vida junto a su madre y vivir juntos, “yo le pido que vivamos juntos otra vez, ojalá que quisiera, a ella le gusta mucho Acapulco y estoy contemplando vivir con ella en Acapulco. Sinceramente pues sola no quiero que esté en estos momentos viviendo sola, no tiene caso si me tiene a mí yo creo sería importante considerar vivir juntos”, añadió durante un encuentro con Despierta América.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: