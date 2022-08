Critican multa de 35 mil pesos al Fofo Márquez por cerrar puente en Jalisco: “Le salió barato el chiste”

El pasado 8 de julio Rodolfo Márquez, conocido en las redes sociales como Fofo Márquez, cerró el Puente Matute Remus en Guadalajara para grabar videos de TikTok en una burla a los ciudadanos que quedaron varados en esa vía. Con sus acciones quiso demostrar todo lo que la gente millonaria como él puede hacer en México.

“Cerré el periférico para mí solo (…) lo que puede hacer el poder y el dinero aquí en México”, señaló el supuesto “influencer” mientras se grababa con los vehículos detenidos por el cierre de fondo en el puente atirantado Matute Remus en la calzada Lázaro Cárdenas.

Este martes 9 de agosto, en una audiencia en los Juzgados de Puente Grande, Jalisco, Fofo Márquez logró un acuerdo reparatorio tras ser acusado por el delito de “ataques a las vías de comunicación”.

El Fofo Márquez deberá hacer trabajo comunitario, que incluye barrer las calles, además de donar 35 mil pesos a instituciones.

“Tengo mucha influencia y no quiero que mi influencia y que mis seguidores hagan este tipo de cosas, hagan las cosas buenas, no hagan las cosas malas (..). no quiero incitar a la gente”, dijo el Fofo Márquez.

“Me doy cuenta de la influencia que tengo y que debo ser más responsable con las redes (…) Pido disculpas públicas a Jalisco (…) Voy a estar apoyando orfanatos”, indicó el joven rodeado de periodistas que lo esperaban a las afueras de los juzgados.

El acuerdo legal no fue bien recibido por muchos internautas, al considerar que es poco para la gravedad de lo que hizo.

🔴#IMPORTANTE Estas son las declaraciones del influencer "Fofo" Márquez después de la audiencia en Centro de Justicia Alternativa en los juzgados de Puente Grande, deberá pagar sentencia comunitaria y 35 mil pesos a una casa hogar. Con información: @CeciliaCerna19 pic.twitter.com/Kf0iRnWB7N — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 9, 2022

“Ojalá que no digan dónde va barrer, sino de nada servirá, ya me imagino muchos videos en su plataforma y sacando provecho $$$ del ‘castigo’”, “Jalisco viviendo con tanta inseguridad y ahora está cortina de humo llamada Fofo”, “Le salió barato el chiste”, “Qué barato le salió”, “Le hubieran sacado unos 3.5 mdp, que son 35,000 para él”, fueron algunos de los comentarios.

También hubo memes sobre lo ocurrido con este supuesto influencer.

Miren es Fofo Márquez el tarado que creyó poder reírse de ciudad de GDL, ahora vamos a reírnos todos de el: pic.twitter.com/JvbSSCsZud — Alejo Valdivia (@AlexValdv) August 9, 2022

Los escándalos del Fofo Márquez

Márquez, de 25 años ha venido ganando seguidores en sus redes sociales, y en una de sus cuentas en Instagram suma 1,7 millones.

Al Fofo Márquez es común verlo posando con costosas botellas de champán, al lado de lujosos carros o desde múltiples países, algo que lo ha llevado a ser conocido como un “niño millonario”.

Nació el 15 de julio de 1997, y se ha visto envuelto en varias polémicas, entre estas una con la estrella de OnlyFans Karely Ruiz, quien lo acusó de dejarla colgada con una costosa cuenta

“¿Ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta del antro y me la dejaste toda a mí?, fueron 60 mil pesos”, soltó la modelo entrevistada en un programa de farándula.

A Fofo Márquez le ha tocado decir que el millonario es su papá después de que Karely Ruiz lo expuso.