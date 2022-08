El día de hoy, el rapero, cantante y compositor argentino, Paulo Londra estrenará su más reciente sencillo titulado ‘Noche de Novela’ en colaboración con el británico Ed Sheeran. Cabe recalcar, que esta sería la segunda ocasión en la cual ambos artistas colaboran.

Paulo Londra y Ed Sheeran estrenan ‘Noche de Novela’. / Foto: Cortesía

Fue en marzo de este año cuando se reveló que Paulo Londra había firmado contrato con Warner Music Latina, por lo que, comenzaría a estrenar nueva música bajo este sello discográfico y tan solo un par de días más tarde, estrenó el sencillo ‘Plan A’.

Paulo Londra y Ed Sheeran estrenan ‘Noche de Novela’

Posteriormente, durante la última semana de junio, por medio de redes sociales, el argentino compartió que estrenaría cuatro nuevos temas en total, TOC TOC con Timbaland, Cansado junto a Joaqo, Julieta y el lanzamiento culminaría con ‘Noche de Novela’ en colaboración con Paulo Londra el jueves 11 de agosto.

Letra de ‘Noche de Novela’ de Paulo Londra y Ed Sheeran

Una vez papá me aconsejó

“Mira pa’ adelante aunque pegue el sol”

Y ahora que lo entendí, y encima se fue el sol

La noche me puso más vacilón

Paulo Londra y Ed Sheeran colaboraron previamente en ‘Nothing On You’

Cabe recalcar, que esta no es la primera vez que ambos artistas colaboran, ya que Paulo Londra participó en el tema Nothing On You perteneciente al material discográfico del británico el cual se titula No. 6 Collaborations Project, y fue lanzado en 2019. Este disco también cuenta con colaboraciones de Khalid, Camila Cabello, Cardi B, Eminem, Travis Scott, entre otros.

Los seguidores del rapero argentino, esperan que con este estreno se anuncie un álbum completo al igual que una gira o tour por toda Latinoamérica, lo que marcaría el regreso definitivo de Paulo Londra a la escena musical.

