¿De qué se acusa a Fred Savage? Actor de la popular serie estadounidense Los Años maravillosos

Fred Savage es famoso por su personaje en la serie estadounidense The Wonder Years.

La carrera y la libertad de Fred Savage, nacido en Chicago, Illinois, el 9 de julio de 1976, están amenazadas luego de que seis mujeres lo denunciaran por presunto abuso sexual.

La fama de Fredrick Aaron Savage, su verdadero nombre, surgió por su personaje de Kevid Arnold en la serie de televisión estadounidense The Wonder Years (Los años maravillosos), transmitida en su primera etapa entre los años 1988 y 1993.

Savage ha cosechado una exitosa carrera en la que ha actuado y dirigido algunos episodios de Boy Meets World, Black-ish, The Conners, Modern Family y 2 Broke Girls, pero las denuncias sobre presuntos comportamientos inapropiados no son nuevas, siendo un adolescente de 16 años fue señalado por primera vez por una compañera de trabajo, pero el tema no prosperó entonces.

Fred Savage había sido contratado para la nueva versión de Los años maravillosos, pero todo acabó para él cuando seis mujeres del equipo se unieron para acusarlo y elevaron sus quejas ante Disney en febrero de 2022.

El 6 de mayo de 202 salió a la luz la noticia sobre el despido de Fred Savage como productor ejecutivo y director de la serie Los años maravillosos. En esa oportunidad Disney informó que la decisión obedecía a “acusaciones de conducta inapropiada”.

La versión de Fred Savage

Fred Savage, de 46 años, compartió con el medio The Hollywood Reporter su versión de los hechos: “Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario”

El director estadounidense considera “devastador” lo que piensan sus compañeros de trabajo. Señala que los hechos por los que es acusado “no ocurrieron ni podrían haber ocurrido”.

“Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que brinde apoyo”.

Es padre de Lily Savage, Auggie Savage y Oliver Savage y está casado con Jennifer Lynn Stone desde 2004.

“Las mujeres que contactaron a Disney solicitaron el anonimato por temor a un posible daño a sus carreras. Dicen que iniciaron la denuncia con respecto a la conducta hacia las mujeres que iba desde el acoso verbal hasta un presunto asalto físico” a una extrabajadora, reseña The Hollywood Reporter, medio que ha llevado el caso de Fred Savage y ha tenido acceso a información de primera mano de las víctimas.

Algunos excompañeros de trabajo ajenos a las denuncias lo han descrito como un director brillante además de “encantador” y “amable”. En contraste, también lo han descrito como “misterioso”, además de señalarlo de sostener relaciones extramaritales con una compañera de trabajo mucho menor que él.