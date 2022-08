Joan Sebastian le decía a su hijo José Manuel Figueroa que no sabía cantar

José Manuel Figueroa habló hace poco sobre la importante lección de vida que le dejó su padre Joan Sebastian, y aunque antes no lo comprendía, afirma que con la madurez entendió que todo ello lo impulsó.

“Es parte de la ju-mentud (los errores), hay impulsos fuertes, como cualquier ser humano, creo que parte de ese impulso y ese carácter es el que me ayudó a luchar, a no darme por vencido frente a un maestro como Joan Sebastian cuando me decía que no tocaba bien la guitarra, que no cantaba bien”, dijo el cantante de 47 años.

No obstante, sabe que fue gracias a su carácter lo que ayudó a superarse y de esa manera demostrarle su padre que amaba la música y que se dedicaría profesionalmente a ella.

José Manuel Figueroa sostiene que el fallecimiento de su padre lo cambió

Según las palabras del cantante, la muerte de Joan Sebastian hizo que se percatara de muchas cosas en la vida. Así supo que fue error no dejar que lo presentaran como el hijo de El Rey del Jaripeo.

“Conforme va pasando el tiempo y pasan más los años del fallecimiento de mi padre, es cuando a la mejor antes, en otra época de mi vida, sí me molestaba que me presentaran como el hijo de Joan; hoy en día que mi padre no está aquí y que aprecio realmente el monstruo que fue en la música, lo tan querido que es por la gente, hoy más que nunca me siento orgulloso de ser hijo de Joan Sebastian”, confesó José Manuel Figueroa.

Por eso, en su presentación Showcase de Anadaluz Music dijo que: “A veces la vida une y a veces la vida separa; a veces la muerte separa, pero también une”.