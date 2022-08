Hace un par de horas, la tienda Amazon mediante su sitio web, filtró las canciones y nombre del nuevo álbum del cantante británico de 30 años de edad, Louis Tomlinson, mucho antes de que el intérprete de Don’t Let It Break Your Heart diera a conocer la noticia a todos sus fans.

Tienda filtra nombre y canciones del nuevo álbum de Louis Tomlinson. / Foto: Getty Images (Gareth Cattermole/Getty Images)

Tienda filtra nombre y canciones del nuevo álbum de Louis Tomlinson

Amazon a través de su tienda en línea, compartió el nombre del segundo álbum de estudio de Louis Tomlinson, el cual, de acuerdo con la plataforma, llevaría por nombre “Faith In The Future” e incluirá 14 temas en total y la preventa iniciaría el próximo viernes 11 de noviembre, en tres meses exactamente.

Tienda filtra nombre y canciones del nuevo álbum de Louis Tomlinson. / Foto: Getty Images (suministrada)

Louis Tomlinson reacciona a la filtración de su nuevo álbum

Tras la filtración, Louis Tomlinson por medio de su cuenta de Twitter, compartió un tweet el cual decía “Absolutely gutted” o “Absolutamente destruido” en español, el cual, los pocos minutos borró de su perfil. Cabe recalcar, que el error de Amazon duró un par de minutos

Me siento muy mal por lou, trabajo tan duro en su álbum, días sin dormir, meses de arreglar cualquier cosa que no le gustaba de cada canción, encontrar inspiración para cada canción y sobre todo informarnos en el proceso para que Amazon venga y lo arruine #LouisTomlinson pic.twitter.com/9io4rdyIQ8 — DANY SAW LOUIS 🇲🇽 (@dany_tomlinsonS) August 11, 2022

Aún se desconoce la postura que tomará el integrante de One Direction con respecto a la filtración de la portada de su álbum pero esta no es la primera vez que el contenido del cantante se filtra, en abril de 2021, el tema ‘Help’ salió a la luz y Tomlinson respondió “Paso mucho tiempo creando las canciones correctas y el sonido correcto. El hecho de que esto se haya filtrado es una mie*da. Es una canción de mie*rda, dejen de prestarle atención”.

album title cover and all leaked 3 months before actual release lmao the harrykarma of it all #LouisTomlinson pic.twitter.com/y6w7BbZbF1 — jack's housewife 🍸 (@hsIoverry) August 11, 2022

Con esto, se marcaría el estreno del segundo álbum de estudio de Louis Tomlinson después de ‘Walls’ lanzado en enero de 2020, el cual incluye los éxitos ‘Don’t Let It Break Your Heart’, ‘Kill My Mind’, ‘Two of Us’ y ‘Walls’.

Lo más visto en Publimetro TV: