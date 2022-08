¿Quién es el papá del Fofo Márquez? El “niño rico” que cierra calles y presume su vida de lujos y antros

Posa con costosas botellas de champán en la mayoría de sus fotos y videos de Instagram y TikTok. Se graba haciendo bromas de mal gusto y en más de una oportunidad ha presumido de sus fiestas a todo dar a la que asisten muchas acompañantes. El Fofo Márquez, quien se llama a sí mismo “influencer” aparece cada vez más en titulares de la prensa mexicana por sus escándalos.

Fofo Márquez, de 25 años, creció rodeado de lujos, y según se desprende de información publicada en Internet, apenas ha estudiado hasta el bachillerato, a pesar de todas las oportunidades que tiene para ir a la universidad.

Según ha contado en entrevistas, Fofo Márquez vive de los millones de su padre, llamado igual que él, Rodolfo Márquez, un empresario petrolero.

La fama de Fofo Márquez, cuya familia no aprueba que ande ventilando los lujos con los que vive en su supuesta carrera como influencer, se reduce a todo lo que presume en redes sociales y los escándalos que busca para ganar vistas en Internet. Sin contar con sus visitas a antros en donde posa con mujeres sentadas en sus piernas.

Entre las excentricidades que Fofo Máquez ha presumido gracias a los millones de su papá, está una tarjeta de crédito de American Express conocida como express Black o tarjeta Centurión y cuyos límites sólo están al alcance de un reducido grupo de la población.

Aunque la familia de Fofo Márquez le ha prohibido revelar sus identidades, él con sus opulencias los ha puesto en descubierto, y fue precisamente al mostrar su exclusiva tarjeta de crédito cuando la prensa pudo dar con el nombre del empresario Rodolfo Márquez, accionista de la cadena de gasolineras Total. El parecido del empresario con su hijo es enorme.

No siempre fueron una familia rica, el abuelo de Fofo Márquez, don Everardo Márquez, fue el primero en dar los pasos para dejar atrás la pobreza. Era zapatero y tomó la decisión de crear una modesta fábrica de calzados cuyo éxito fue tan grande que comenzó todo un emporio industrial.

La vida de excesos de un niño rico

El pasado 8 de julio Fofo Márquez cerró el Puente Matute Remus en Guadalajara para grabar videos de TikTok para demostrar lo que la gente millonaria como él puede hacer en México.

“Cerré el periférico para mí solo (…) lo que puede hacer el poder y el dinero aquí en México”, señaló el supuesto “influencer” mientras se grababa con los vehículos detenidos por el cierre de fondo en el puente atirantado Matute Remus en la calzada Lázaro Cárdenas.

El martes 9 de agosto, en una audiencia en los Juzgados de Puente Grande, Jalisco, Fofo Márquez logró un acuerdo reparatorio tras ser acusado por el delito de “ataques a las vías de comunicación”.

El acuerdo incluye trabajo comunitario, como barrer la vía pública, así como la donación de 35 mil pesos a instituciones.

“Tengo mucha influencia y no quiero que mi influencia y que mis seguidores hagan este tipo de cosas, hagan las cosas buenas, no hagan las cosas malas (..). no quiero incitar a la gente”, dijo el Fofo Márquez.

“Me doy cuenta de la influencia que tengo y que debo ser más responsable con las redes (…) Pido disculpas públicas a Jalisco (…) Voy a estar apoyando orfanatos”, indicó el joven rodeado de periodistas que lo esperaban a las afueras de los juzgados.

Los internautas han criticado este acuerdo legal al considerar que el monto es bajo con relación a la gravedad de la falta del Fofo Márquez, a quien no le importó obstaculizar el libre tránsito por cumplir un capricho de niño rico.

Nació el 15 de julio de 1997, y se ha visto envuelto en varias polémicas, entre estas una con la estrella de OnlyFans Karely Ruiz, quien lo acusó de dejarla colgada con una costosa cuenta

“¿Ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta del antro y me la dejaste toda a mí?, fueron 60 mil pesos”, soltó la modelo entrevistada en un programa de farándula.

A Fofo Márquez le ha tocado decir que el millonario es su papá después de que Karely Ruiz lo expuso.

Para muchos este autodenominado “influencer” representa todo lo que está mal y está lejos de ser un buen ejemplo para quienes los millones que lo siguen en TikTok e Instagram.