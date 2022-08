Los romances en La Academia 20 años entre los alumnos

La Academia 20 años, el reality show musical considerado el más importante de México, llega a su fin este 14 de agosto y desde que comenzó, el pasado 12 de junio de 2022, hemos visto muchos episodios en el programa de TV Azteca.

Las críticas como era de esperarse no han faltado. El público no ha estado de acuerdo con varias de las decisiones que han terminado en la expulsión de alumnos talentosos, pero al margen de ello, han surgido otras historias no tienen nada que ver con la calidad de los participantes y están más marcadas por los lazos del amor.

Al principio se especuló con un supuesto romance entre Nelson, participante de Guatemala y uno de los cinco finalistas, y Santiago, eliminado la noche del 31 de julio.

Más recientemente se ha especulado con un segundo romance que involucra a Andrés, el único participante masculino mexicano que disputará la final, y a Cesia, participante que se ha hecho conocer como la ‘Leona de Honduras’ y a quienes los jueces le han dicho que tiene la mejor voz de La Academia 20 años.

¿Qué ha dicho Andrés sobre lo que siente por Cesia?

Consultado sobre sus sentimientos, Andrés, cuyo nombre artístico es Andresse, ha respondido lo que siente por Cesia, con quien se besó en una de las interpretaciones que hicieron juntos, lo que hizo pensar a muchos que surgió la llama de un posible enamoramiento.

La química entre Cesia y Andrés ha quedado en evidencia, de hecho Andresse le dedicó una de las presentaciones en las que cantaron juntos.

Pero algunos seguidores del reality ver el supuesto romance de “Andresia”, como le dicen a la pareja conformada por Andrés y Cesia, como una “estrategia” dentro del reality para ganar votos del público.

“Awww, Andresia los mejores”, “Hacen linda pareja y ambos son talentosos y lo bueno es que ambos están enfocados en la Academia, a pesar de que se ve de que se gustan mutuamente”, “FAV’s ANDRESIA”, “Amo a esta parejita tan linda Andresia”, son algunos de los comentarios que han recibido los dos alumnos de La Academia.

Andrés, de Sonora, ha confesado lo que siente por Cesia.

“La verdad es que con ella tengo una conexión muy bonita (…) .hemos tenido desacuerdos, pero hay una conexión muy bonita (…) Ya tenemos una cita pactada para después de la Academia, me interesa mucho conocerla”, reveló Andrés, de 26 años.

Cesia, por su parte, se le ha visto muy cariñosa con Andrés, algo que ha provocado comentarios negativos entre las seguidoras del cantante sonorense.

“Esa chica no le va a Andrés por ningún lado, él es guapísimo”, “Qué encimosa es Cesia... Ahí no hacen pareja!!!”, “Qué desesperante verla pegada peor que chicle, se nota insegura en esa ‘relación’. No hay química ahí”, escribieron internautas.