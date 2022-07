Jackie declara que fue un “malentendido” y que nunca nadie le ha faltado el respeto ni a ella, ni a Cesia, en La Academia

La Academia 20 años ha sido opacada por denuncias sobre supuestos tratos “sexistas” contra las mujeres del reality, de hecho, fue Jackie, quien fue eliminada el domingo 3 de julio, quien había publicado en su cuenta en Instagram mensajes que levantaron una polvareda en redes sociales con etiquetas como #NoNosVamosaCallar, #NoAlAbuso y #AcosoenlaAcademia.

Un audio filtrado en el que un integrante de la producción de La Academia hacía comentarios sexistas se divulgó y generó preocupación.

Al respecto, Jackie López Vázquez, de 26 años y nacida en Sinaloa, se comunicó con sus fanáticos en un En vivo de Instagram y esto fue lo que explicó:

“Quería hablar de lo que está pasando, porque neta es una bomba (…) Me siento tan orgullosa de todas las mujeres que me estuvieron apoyando (…) Lo que pasó fue un malentendido, porque neta a mí no me dijeron nada (...) según yo, se lo dieron a otra persona y ese audio se filtró, a lo que yo entendí del vídeo sí fue a una mujer que se lo dijeron, no sé si fue a nosotras, la verdad es que no escuchábamos nada, estábamos en una entrevista”, aclaró, no sin antes reconocer que “desgraciadamente estamos en un país machista, misógino”.

“A mí nadie nunca me faltó el respeto dentro de las instalaciones, ni dentro de la casa, ni nadie de la producción, ni neta nadie nunca me faltó el respeto, entonces sí quiero aclarar eso (…) Lamento que haya pasado lo que pasó, y a quien se lo hayan hecho y quién lo haya hecho la neta no creo que deberían estar allí siquiera, porque es peligro (…) A mí no me pasó nada, no me sucedió a mí, no le sucedió a Cesia, pero al final de cuenta si se nos dijo a alguna de nosotras estuvo de la roña que lo hicieran”, remarcó.

La eliminación de Jackie

La eliminación de Jackie fue cuestionada por muchos seguidores del reality, quienes vincularon esta decisión con los comentarios sobre supuestos abusos. Hasta el momento son siete los eliminados en La Academia.

“Van a sacar a Jackie porque fue la única que habló sobre el acoso en la academia, no me sorprende”, fue uno de los tantos mensajes sobre este tema.

En la cuenta en Instagram lajackie_sing se han publicado una serie de mensajes contra los supuestos abusos que han sufrido las alumnas en La Academia, algo que más tarde sería desmentido por Jackie, pero lo escrito, escrito queda:

“¡NO NOS VAMOS A CALLAR! Es momento de seguir de pie y luchando para que mujeres como Jackie y muchas más, puedan seguir creciendo profesionalmente, no es tiempo de medias tintas, de discursos vacíos o de conversaciones a modo.La Academia es y ha sido por años hogar de diversos talentos y ellas/ellos tienen derecho a sentirse seguras/os. Lo que una persona hable sobre Jackie u otras integrantes, lo que diga sobre sus cuerpos, su vestimenta o lo que sea, no representa el espíritu de esa comunidad, pero se sabe, que esto no solo pasa en lugares como La Academia, por eso hoy, en nombre de Jackie les pedimos a sus compañeras y compañeros de televisora y del gremio que alcen la voz, no se queden calladas, expongamos las situaciones de acoso y violencia, exijamos espacios en los que nos sintamos seguras de crecer y seguir aprendiendo.Siempre su prioridad deberá ser crear en conjunto espacios seguros para todas y todos, en los cuales podamos ser nosotras/os mismos sin miedo a sufrir ningún tipo de violencia, espacios que permitan al talento desenvolverse positivamente”.

Tal ha sido la repercusión que el propio presidente de TZ Azteca, Ricardo Salinas Pliego, aseguró que están investigando al ser mencionado en Twitter. “Estamos investigando”, le respondió el empresario a una seguidora que le pidió correr al responsable de los supuestos tratos sexistas a las alumnas.