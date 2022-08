La Academia 20 años, Lolita Cortés y Daniel Bisogno humillan a Paco de Miguel

Se llevó a cabo el primer concierto de la gran final de La Academia 20 años, donde también se realizaron los premios OMG de la plataforma TikTok y el creador de contenido, Paco de Miguel, fue el encargado de otorgar los cinco premios pertenecientes a las categorías, ‘OMG qué flow’, ‘OMG vales 1000!’, ‘OMG drama total’, ‘OMG coqueteo’ y ‘OMG andas en todo’.

Como ya es costumbre, Paco de Miguel realizó un sketch el cual incluyó un par de chistes alusivos a los momentos más iconicos de esta temporada, pero durante la presentación, en todo momento, Lolita Cortés ignoró al influencer e hizo varios comentarios fuera de lugar, dando a entender que no le importaba en lo absoluto.

La Academia 20 años, Lolita Cortés humilla a Paco de Miguel. / Foto: YouTube

Aunque a Paco de Miguel no pareció importarle, ya que, después del suceso, grabó un video con el director Alexander Hacha donde acusaba a Lolita, “La maestra Lolita Cortés me hizo una mueca y me faltó al respeto, le pido de favor que arregle la situación o si ella tiene algún problema conmigo que venga y me lo diga, o esto lo voy a escalar a la Secretaría de Educación Pública”.

Daniel Bisogno humilla a Paco de Miguel

Sin embargo, la situación se salió de control y a los pocos minutos, Daniel Bisogno tomó su cuenta de Twitter y le mandó varios mensajes al creador de contenido Paco de Miguel, “¿De verdad eso se hace llamar comediante?”, “Vergonzoso”, “¿Eso es lo que dan las redes?” y “Jamás vi nada peor ni momento más bochornoso que lo que acabo de ver que algunos imbéciles se atreven a llamar comediantes”.

De verdad eso se hace llamar comediante?? — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) August 14, 2022

Jamás vi nada peor ni momento más bochornoso que lo que acabo de ver que algunos imbeciles se atreven a llamar comediantes. — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) August 14, 2022

Horas más tarde, Paco de Miguel, compartió una serie de tweets en los cuales mencionaba que le hiceron lo mismo que a Jolette, e incluso, la cantante le mandó un mensaje de aliento a su amigo, “Amigo personal, tienes mi apoyo absoluto”, escribió en una publicación.

Amigo personal, tienes mi apoyo absoluto ✨🤍✨ — Jolette H. Navarrete (@Joletteoficial) August 14, 2022

Asimismo, el domingo 14 de agosto se realizará el concierto número 19 o la gran final, donde los cinco concursantes Nelson, Cesia, Rubí, Mar y Andrés, competirán por el premio de un millón de pesos y la oportunidad de grabar un sencillo con el sello discográfico Sony Music México.

