Cristian Castro: ¿Por qué ya no vive en México?

Cristian Castro es uno de los artistas mexicanos que se ha abierto paso a nivel internacional, razón por la cual estuvo brillando en Uruguay y ahora en la televisión Argentina como jurado de ‘Canta Conmigo Ahora’, concurso musical conocido por tener 100 jurados que evalúan a los participantes.

De esta manera, se sostuvo durante varios años la teoría de que el hijo de Verónica Castro se mantuvo radicado en el exterior por ofertas de trabajo, sin embargo, este se encuentra dando una pequeña gira por México y aprovechó el momento para explicar la verdadera razón por la que dejó su país hace 28 años, asegurando que antes de 1994 ocurrieron un serie de cosas que lo conllevaron a tomar la decisión de emigrar.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar?”, explicó el cantante, mientras con nostalgia indicaba lo mucho que le gusta México. “Este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es y yo me doy cuenta desde fuera”, dijo.

Esta declaración fue tomada por diferentes medios de comunicación, luego de una presentación que tuvo el intérprete de ‘Azul’ en Cuernavaca, agregando además que, “Mi coche, en otra ocasión me quitaron mi reloj, te digo que hasta se metieron a mi casa”

https://www.youtube.com/watch?v=MyzgnHyXmsI&t=232s

No obstante, el cantante de 47 años siempre destaca lo mucho que extraña a su madre, sin embargo hasta ahora no tiene pensado regresar al país centroamericano, indicando que de pronto en unos años lo haga e incluso invitó a Verónica a vivir con él “imagínense, dos solterones y un perrito”, dijo con el peculiar humor que lo caracteriza.