Fan encuentra a Rosalia en avión previo a concierto en CDMX y foto se viraliza

Una imagen permite resguardar un momento único. Por eso, muchos fanáticos y seguidores de todas las celebridades desean encontrar a su ídolo y obtener una fotografía.

Te recomendamos: Kimberly Flores “roba” la propia que dejó Edwin Luna a mesero

Y si de famosos hablamos, la lista debe contar con el nombre de Rosalía, quien se encuentra en México realizando la gira “Motomami World Tour”. Debido a esto, muchas personas acudieron el aeropuerto de la CDMX para poder ver a la ‘Motomami’.

Te amo @rosalia me enamoré todavía más de ti ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/PUolPGdJvh — El rey del Dobel (@ReyDobel) August 12, 2022

Sin embargo, Dios tiene sus favoritos. Por ejemplo, ‘Dobe’ tomó un vuelo a la capital del país sin saber que su compañera de viaje sería la autora de ‘SAOKO’.

El joven compartió mediante su cuenta personal de Twitter el momento en que Rosalía decidió brindarle la foto: “me enamoré todavía más de ti”, colocó el fanático.

Te puede interesar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

Al ser una de las cantantes más famosas, miles de usuarios aseguraron que el hombre tuvo demasiada suerte para coincidir con la ‘Motomami’; la imagen cuenta con miles de reacciones, misma donde se pueden leer mensajes como: “Por que a mi no me pasan esas cosas” o “Ay no es que la amo”.

El pasado 14 de agosto se realizó el primer concierto de la cantante española en tierras aztecas. Donde la compositora interpretó sus mayores éxitos como ‘Saoko’, ‘Con Altura’, ‘Bizcochito’, ‘La Fama’, entre otros.

Lo más visto en Publimetro TV: