¡Amor de más! Lyn May hace propuesta indecente a Yalitza Aparicio

Lyn May y Yalitza Aparicio. (Especial )

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, es una vedette y actriz de cine mexicana que siempre ha dado de qué hablar con sus declaraciones, y esta vez no fue la excepción, ya que la mujer contó qué es lo que le gustaría hacer con Yalitza Aparicio.

Te recomendamos: Kimberly Flores “roba” la propia que dejó Edwin Luna a mesero

En entrevista con la periodista Adela Micha, Lyn May respondió una serie de preguntas que realizaron diversos usuarios de redes sociales. Sin embargo, una generó el interés de todo el internet: “¿Has estado con una mujer?” , preguntó la reportera.

La vedette respondió que: “Todavía no”, pero sí le gustaría hacerlo para probar porque “antes de morirme tengo que probar de todo”, dijo la actriz mexicana.

Ante la respuesta menos esperada, Adela continuó preguntando sobre el tema: “¿Con quién te gustaría?”, a lo que Liliana Mendiola expresó: “Con la que ganó el Oscar o lo va a ganar... no sé cómo se llama (Yalizta Aparicio). Está guapa, está muy bonita”.

Te puede interesar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

Los hechos ocurrieron en 2019 cuando Yalizta Aparicio era una de las actrices más reconocidas y famosas a nivel mundial. Después de tres años, May nuevamente fue tendencia por lo sucedido generando miles de comentarios como: “Jaja Lyn May obvio aprovecha el momento, pero es muy buena gente, me tocó conocerla y es súper amable y atenta con la gente” o “Como cuando tu abuela se pone peda y empieza a platicar con tus amigos”.

Lo más visto en Publimetro TV: