“Nuestra música está llena de buena vibra para la gente”, Midnight Generation llegará al Foro Indie Rocks

La banda originaria de Chihuahua, Midnight Generation, está lista para llegar al Foro Indie Rocks los días 18 y 19 de agosto, donde ofrecerán un show único y lleno de nueva música, y tan solo un día después, llegarán a Querétaro,“Vamos a presentar el álbum ‘Odyssey’ lanzado en pandemia y algunas canciones del nuevo álbum que sale en noviembre llamado ‘Afterlife’, también tendremos dos invitados súper especiales“, expresó Fernando Mares en entrevista.

Midnight Generation llegará al Foro Indie Rocks el próximo 18 y 19 de agosto. / Foto: Cortesía

Asimismo, el viernes 19 de agosto estrenarán el tema ‘Starlight’, mismo que tocarán por primera vez en vivo en el show, al igual que los otros dos sencillos lanzados previamente pertenecientes a su próximo material discográfico a estrenarse durante el mes de noviembre.

Midnight Generation cuenta con ocho años de trayectoria donde han habido altibajos que se traducen en experiencias, “Siempre tratamos de hacer cosas más complicadas por eso hay veces que caemos porque siempre traemos retos mayores”, dijo Fernando.

La agrupación reveló que durante lo que resta del 2022 tocarán en varios festivales, “La sorpresa mayor es el concepto de nuestro nuevo álbum que sale en noviembre, ‘Starlight’ es nuestro tercer sencillo y vienen otros dos antes del lanzamiento del disco, serán mínimo 10 temas en total, y también por lo que resta del 2022 daremos muchos shows por toda la República”, comentó Fernando Mares.

Por otro lado, la banda ha tenido diferentes alineaciones a lo largo de toda su carrera y Fernando compartió un consejo que una persona muy cercana le dio, “En todas las bandas siempre hay cambios y rotación pero lo único que continúa es la música y solo hay que seguir, todo habla sobre la música no sobre los integrantes” y también le envió un consejo a las personas que quieren dedicarse a la industria musical, “Se trata de experimentar, hoy en día no hay una limitación, todo se puede conseguir, ahí está todo solo hay que ponerse creativo y no dejarse llevar por las corrientes de lo que está de moda”.

