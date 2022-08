La productora de stand up Melissa Yamel, por medio de su cuenta de Twitter, acusó al comediante Mau Nieto por presunto abuso sexual, el cual tuvo lugar en 2018 en un reconocido club de comedia, “Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018″, escribió en un primer tweet.

Melissa inició el hilo de Twitter y compartió que se encontraba en WOKO un viernes por la noche y varios comediantes se encontraban ahí, incluidos Mau Nieto, quien acababa de estrenar su primer especial en Netflix, por lo que ella se acercó a felicitarlo y el comediante le invitó un par de tragos a lo que ella preguntó por qué lo hacía y el respondió ‘PARA PODER COGER CONTIGO’.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro 🧵de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

“Después de eso, me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento. Él salió primero del baño, me recuerdo a mí misma subiéndome los leggings. Al salir y regresar a la barra, él y sus amigos ya no estaban”, continúo la comediante, y mencionó que su entonces amigo Solín, le dijo que la había cagado.

Por último, compartió que Juan Carlos Escalante se acercó a preguntarle si estaba bien y se ofreció a llevarla a su casa a lo que ella accedió, “Nos subimos al coche y lo siguiente que recuerdo es llegar a su casa y despertar al otro día sin ropa en su cama”. Asimismo, nuevamente mencionó que Solín, su entonces amigo, le dijo, “ESTUVISTE A PUNTO DE ARRUINARLE LA CARRERA A MAURICIO. YO QUE TÚ, YA NO IRÍA AL WOKO”.

Solín da su versión sobre el presunto abuso que cometió Mau Nieto

Tras estas declaraciones, el comediante de stand up, Solín, dio su versión de los hechos, y recalcó que fue Melissa quien le dijo que quería conocer a Mau Nieto porque le encantaba, durante la noche, le perdió el rastro y poco tiempo después la encontró muy borracha y se dirigió a hablar con Mau.

“Después de eso, efectivamente había mucha gente afuera del baño gritando mamadas porque a mi se me dijo ‘Tu amiga se metió al baño con Mau’ Mau salió del baño ahogado y efectivamente sus amigos se lo llevaron, llegaste todavía muy tomada y emocionada a decirme ‘Weeee no puedo creer que me BESUQUEE con Mau Nieto’ a lo que yo te dije que no estuvieras gritándolo”, compartió Solín en su cuenta de Twitter.

Melissa me tiene bloqueado pero ya que fui mencionado, les expongo mi versión, ya se la hice llegar a ella también. pic.twitter.com/JvpSOgPI0T — Solín (@solinstandup) August 16, 2022

El comediante agregó que Melissa nunca le dijo nada de lo que había pasado con Mau, “¿Como puedes creer que si me hubieras dicho yo no hubiera hecho nada? Me pelee con gente de mi colectivo porque eras mi amiga obvio que si te veía mal hubiera molido agolpes a quien te hubiera hecho algo pero yo no hice nada porque tu saliste muy orgullosa a presumirnos a todos que te besaste con Mau”, se puede leer en las fotos de la conversación.

Solín da su versión sobre el presunto abuso que cometió Mau Nieto. / Foto: Twitter

