Doña Cuquita centra la demanda en violencia mediática de género; las acciones legales siguen su curso

Vicente Fernández vuelve a ser noticia, luego que la revista de circulación nacional TVNotas publicara este martes, que la familia Fernández perdió la demanda contra Televisa. Desde hace algunos meses, la dinastía encabezada por Doña Cuquita Abarca inició una pelea legal con Televisa, para que no se transmitiera la serie no autorizada de El último rey que logró llevar dos temporadas a la televisión abierta.

En términos generales el despacho señaló que la información de la revista es incorrecta y los juicios siguen; además, que la única que se “ganó”, va a apelarse.

Por primera vez, están dejando saber porqué están peleando y básicamente es por cómo hicieron ver a Doña Cuquita en la serie de televisión de Televisa, la gran novedad es que la demanda se centra en la violencia mediática de género.

La violencia mediática es todo acto de publicación o difusión de mensaje e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre,humille o atente contra la dignidad de las mujeres.

Ante esto, el bufete Del Toro y Asociados, que representa a la familia Fernández, emitió un comunicado para responder a la nota publicada por la revista mexicana.

“Con relación a información que el día de hoy ha circulado en la que se afirma que las acciones planteadas por la familia Fernández en contra de la ilegal bioserie de don Vicente Fernández (e.p.d.) producida y difundida por Televisa se encuentran concluidas, se precisa”, fue parte inicial del boletín para la prensa

I.- IMPI

Todo lo referente al IMPI está coordinado por el despacho reconocido y especializado en la materia del Doctor Mauricio Jalife, despacho que confirma que se continúan los litigios para la infracción administrativa.

1.- Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se presentaron 12 distintas solicitudes de medidas provisionales por el uso no autorizado de marcas registradas, así como de derechos de autor. En todos los casos fueron CONCEDIDAS -como se dio a conocer en su oportunidad-, y se encuentra acreditada la legitimación de la señora María del Refugio Abarca viuda de Fernández, como heredera universal y titular de los derechos registrados ante el IMPI e INDAUTOR.

2.- Además, se presentaron las solicitudes de infracción (que no son las demandas por las que se reclaman daños y perjuicios causados como se hace parecer en la nota), ante el mismo IMPI. La publicación que se hace en una revista el día de hoy, es sobre estos procedimientos de infracción, en los que NO SE RECLAMÓ, POR NO SER EL FORO ADECUADO, CANTIDAD ALGUNA A TELEVISA, ello por ser un proceso sancionador en la esfera administrativa.

En dichos procesos se continúa el litigio. De modo alguno están concluidos. Se seguirá un debate jurídico en el que se comprobará que la legitimación de la señora Abarca ya estaba acreditada plenamente desde las medidas cautelares. La posición que por esta vía se fija es que se está ante procedimientos no concluidos. Se habla de que el IMPI desechó procedimientos por no haberse presentado la documentación que acredita a la señora Abarca como heredera y legitimada para solicitar las infracciones. Falso, lo anterior se acreditó desde la solicitud de medidas cautelares. De los 12 procedimientos, el Impi desechó incorrectamente unos (lo que ya se está impugnando), pero admitió otros en idénticas condiciones. Esto es, unos lo desecha y otros idénticos a los que desechó, los admitió. Con ello queda claro que debió continuar con todos. No es lógico desechar unos y admitir a trámite otros a pesar de ser exactamente iguales en cuanto a la documentación aportada. Como sea, eso se impugnará y sigue el litigio.

Explican que la nota publicada parece que pretende afirmar la conclusión de las acciones legales de la familia Fernández contra Televisa. “Ello no es así ni remotamente”.

II.- Por cuanto a la responsabilidad de Televisa en materia civil y los daños causados, un diverso despacho especializado en la materia está trabajando en ello. Por razones estratégicas, no es posible difundir por ahora lo referente a ello. Lo mismo sucede en torno a la materia penal (en donde se sigue una investigación), como también en lo referente a violencia mediática de género. Sobre todas estas acciones en curso, se informará en su momento.

La demanda sigue en proceso

“Ningún procedimiento está terminado, ni mucho menos. Son múltiples las acciones emprendidas. Específicamente por lo que ve al IMPI (los procedimientos administrativos que coordina por parte de la familia Fernández el despacho Jalife en cercana relación con Del Toro y Asociados, se encuentran litigio e impugnaciones, a diferencia de lo establecido en la nota publicada. De los demás procedimientos (en materia civil, penal, de violencia mediática de género), por ahora no es posible informar por razones estratégicas”, agregó el despacho.

“Para rematar, en forma alguna quedará impune la conducta de Televisa por reñir con los valores de la familia Fernández, pero sobre todo por violar el marco legal. Son muchos los frentes jurídicos en curso para que se haga justicia (IMPI, civil, penal, violencia de género). Se informará en su momento lo referente a cada una de esas acciones, y por lo pronto hoy se aclara lo publicado en una revista”, finalizó el comunicado.