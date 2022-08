Festival Coordenada anuncia las bandas por día para armar la agenda en Jalisco

Los festivales musicales siguen creciendo en México, y cada vez llegan a un gran número de ciudades en el país. Este año nacieron algunos, mientras que otros se reactivaron después de la pausa obligada por la pandemia. El Festival Coordenada está listo para ponerle play a los cuatro escenarios que volverán a prenderse este 7 y 8 de octubre en el Valle VFG.

“Hay festivales más temáticos, algunos que se van alimentando de varios géneros y estos festivales multigénero como el Vive Latino o el Coordenada que van a seguir; además, están llegando otro a ciudades que no tenían. Tratamos de cubrir todas las necesidades, por eso también hay urbanos o electrónicos, que crean más el sentimiento comunitario”, compartió Jordi Puig, director del Festival Coordenada.

Serán 45 bandas, provenientes de España, Argentina, Finlandia, Francia, Serbia, Estados Unidos, Uruguay, Chile y México presentes en la séptima edición.

“Fue en el 2014 que comenzamos esta aventura, este viaje que nació en el Parque Trasloma, donde fueron doce o trece bandas en dos escenarios, a partir de ahí hicimos seis ediciones seguidas hasta el 2019, el 20 y 21, por obvias razones no tuvimos festivales. Ahora regresamos con más enjundia y emoción que nunca, el 7 y 8 de octubre en Valle VFG”, agregó Puig.

Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco y Fernando Favela, coincidieron que este festival está en pleno crecimiento y provocando una grata experiencia entre el público, que ya lo siente como propio.

Otra de las novedades que tendrá el Festival Coordenada será El Príncipe Vive, que dirige Meme del Real, de Café Tacvba, que es un homenaje a José José, en el que siete figuras de la escena musical cantan siete éxitos.

Además, la Casa Comedy con figuras del stand up, como Platanito Show, Karla Camacho, Alexis de Anda, Alex Quiroz, Chaparro Salazar, Alexa Zuart y Mau Nieto.

Dan a conocer line up por día

La coordenada de la música ya está lista para recibir a los mejores artistas de diversos géneros:

Viernes 7 de octubre: Airbag, Allison, Banda Los Recoditos, Camilo Séptimo, Carlos Sadness, El Príncipe Vive, Enjambre, Gepe, Hummersqueal, Los Fabulosos Cadillacs, Love Of Lesbian, María Mezcal, Moderatto, Out Of Control Army, Renzo Tipacti, Rozalén, Sen Senra, Taburete, Too Many Zooz, Travis, Trueno, UMO, YSY A.

Sábado 8 de octubre. Amandititita, Apocalyptica, Bratty, Caifanes, Caligaris, Carla Morrison, Cat Power, Cuarteto de Nos, División Minúscula, Emir Kusturica & The No Smoking Orchchestra, Fran, Francisca Valenzuela, Jack White, Kaia Lana, Kenia Os, Lefty SM, Maldita Vecindad, Moenia, Polo & Pan, Technicolor Fabrics, Wiplash, Wos.

Festival Coordenada, a detalle

4 escenarios distribuidos en 20 hectáreas del Valle VFG.

45 bandas.

17 de agosto se ponen a la venta los boletos por día para el festival.

Se vuelven a juntar tres bandas iconos del rock latinoamericano: Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs y La Maldita Vecindad.

Ponen a la venta boletos de transporte público

El costo del transporte por el viaje redondo será de 50 pesos más cargos por servicio. Traslado desde el punto de salida hasta la sede, en la hora seleccionada y el regreso del evento.

• Central Antigua de Camiones, Gdl.

• Central Nueva de Camiones, Gdl.

Puntos para el regreso: Parque Agua Azul y Central Nueva de Camiones.