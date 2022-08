Los Caballeros del Zodiaco harán vivir una aventura sinfónica en México

Para todos los seguidores de Los Caballeros del Zodiaco llega una nueva forma de experimentar su historia, a través de Pegasus Fantasy, A Symphonic Experience, un proyecto único desarrollado especialmente para México en cooperación con los productores de la serie y Toei Animation, donde participarán más de 80 músicos en escena y 40 temas icónicos de la serie.

Bajo la dirección de Rodrigo Cadet, con invitados especiales como Mauen Mendo, intérprete oficial de las rolas del anime en su versión latina y la soprano Irma Flores, se vivirá un espectáculo de dos horas.

Los Caballeros del Zodiaco: Pegasus Fantasy, A Symphonic Experience. (Foto: Masamo Kurumada, Toei Animation.)

“Creo que llamarlo nuevo universo es muy correcto, porque en efecto el anime o manga todo tiene mucho tiempo ya de vida, y sigue innovando al igual la música la música que tienen Los Caballeros del Zodiaco, que tiene corrientes barrocas hablando del estilo. Soy la única solista femenina, eso también es muy random (risas). Es algo que marca historia, un punto de partida en el anime y en la música para este tipo de conceptos”, señaló Irma Flores.

El repertorio musical abarcará la Saga del Santuario, la Saga de Asgard y las películas Los Caballeros del Zodiaco y la reencarnación de Ellis, diosa de la guerra (1987), Los Caballeros del Zodiaco y la gran batalla de los dioses (1988) y Los Caballeros del Zodiaco contraatacan (1988).

“El escenario va a estar increíble es algo que a mí me dejó muda, la verdad es que la primera vez que me enseñaron la maqueta dije... ¡Wow! Es un templo de batalla musical con imágenes, proyecciones y también se va a juntar con la experiencia musical de algo que viviste en la tele de tu casa, ahora lo vas a ver ahora en un escenario enorme. Me decía Rodrigo (Cadet) que nos quedamos cortos, porque la música es infinita y habrá una vestimenta especial, todo será muy llamativo”, agregó.

Para la soprano Irma Flores e un nuevo reto en su carrera “es un universo totalmente nuevo, claro la orquesta es enorme, porque hay un coro masculino y soy la única mujer, eso ya es un gran reto. La música ha marcado muchas infancias y vidas adultas”, dijo emocionada.

Por primera vez en México y Latinoamérica se presenta esta experiencia sinfónica con todos los permisos de Masamo Kurumada y Toei Animation.

“Es la primera vez que se hace ésto con todos los permisos, es única fecha y bueno es la primera vez en Latinoamérica. Es la primera vez que se hace con una mexicana y con una orquesta mexicana en México y en Latinoamérica, pues no lo había pensado. Empezaremos en la Ciudad de México, pero ojalá llegue a otras ciudades”, finalizó.

¿Cuándo y dónde será Pegasus Fantasy, A Symphonic Experience?

3 de septiembre a las 19:00 horas en la Arena CDMX. Los boletos van desde los 500 a los tres mil 500 pesos, más cargos por servicio, a través de Super Boletos.

