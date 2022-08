Esmeralda Pimentel considera a Michelle Renaud como una mujer maravillosa

Pese a que la ruptura entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides estuvo rodeada de muchos rumores, donde aseguraban que el actor le había sido infiel con otra mujer, pero la actriz sostiene que ellos terminaron en buenos términos.

Y es que la pareja culminó su relación hace algunos meses, e inmediatamente después al actor se le empezó a vincular sentimentalmente con Michelle Renaud, por lo que muchos consideraban que ella fue el motivo de su ruptura.

No obstante, Esmeralda Pimentel ha dejado muy claro en algunas ocasiones que no tiene nada en contra de su ex, y mucho menos de Michelle Renaud. “No crean en todo lo que ven y en todo lo que leen”, dijo la actriz en su entrevista con el medio TVyNovelas.

Asimismo aseguró que: “Yo estoy muy feliz, súper contenta, me encanta que la gente se enamore. Todos merecemos estar felices…”

Esmeralda Pimentel asegura que se lleva muy bien con Osvaldo Benavides

Durante la entrevista le preguntaron si se llevaba bien con Osvaldo Benavides, a lo que ella contestó con un: “por supuesto”. Y sobre la supuesta enemistad que tiene con Michelle Renaud, la actriz dijo que le parecía ridículo que la gente se empeñará en enfrentar a las mujeres.

“¡Imagínense! Las mujeres estamos viviendo muchísima violencia como para todavía seguir incrementándola con rumores. Creo que hay que apoyarnos unas a otras y saber admirarnos entre nosotras…” expresó Esmeralda Pimentel en la entrevista.

Pero cuando le preguntaron directamente sobre lo que opinaba de Michelle Renaud, esto fue lo que dijo: “Michelle es una mujer maravillosa que tiene un mensaje increíble. Hay que saber decirlo y ponernos felices por el éxito de las demás…”.

Además afirmó que no cree en la competencia, en especial, la que parece incentivar la industria y los medios entre las mujeres, pues piensa que lo mejor es apoyarse unas a otras.