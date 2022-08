Esmeralda Pimentel expresó su apoyo a las actrices que denunciaron al productor Jorge ‘Coco’ Levy

Esmeralda Pimentel concedió una entrevista al programa “Venga la Alegría” hace poco, donde expresó su apoyo a las actrices que denunciaron al productor Jorge ‘Coco’ Levy por agredirlas de manera física y sexual.

Recordemos que el pasado junio, Danna Ponce hizo pública su denuncia contra el exproductor de Videocine por haber abusado sexualmente de ella, y luego otras actrices se sumaron a ella.

“Me parece maravilloso que nos unamos, y que detengamos a estos abusadores y estos agresores, agradezco muchísimo a todas las mujeres que están levantando la voz porque ya era hora”, fue lo que expresó la artista en el programa.

También comentó lo siguiente: “Creo que a nosotras que tenemos la oportunidad de tener cámaras y micrófonos nos corresponde poner el ejemplo y visibilizar este tipo de situaciones y que caiga quien caiga, que caigan los de arriba, y los de abajo, y los de los lados”.

Esmeralda Pimentel aseveró que Osvaldo Benavides la engañará con Michelle Renaud

La actriz que actualmente se encuentra grabando la serie de Montecristo junto al cubano, Willian Levy, dijo en esta misma entrevista que en ningún momento su ex, Osvaldo Benavides la había engañado con Michelle Renaud.

“No crean en todo lo que leen y en todo lo que ven, no, yo estoy súper feliz, estoy súper contenta y me encanta que la gente se enamore y yo creo que todos nos merecemos estar felices”, fue lo que contestó Esmeralda Pimentel cuando le preguntaron al respecto.

De este modo, acaba con los rumores que se habían empezado a circular sobre esa situación. Asimismo, destacó que se encuentra muy feliz y segura de sí mismo desde que se cortó el cabello, ya que considera la ha ayudado profesionalmente a conseguir otro tipo de papeles.

“Me rape y todo […] la verdad creo que cortarme el pelo fue la mejor decisión que pude haber tomado a nivel personal y en mi carrera, porque me abrió las puertas, nunca me había sentido tan segura, tan guapa, tan sexy, me encanta cómo me veo, me encanta ser diferente”, aseguró Esmeralda Pimentel.