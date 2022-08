“Qué chingón”: Romina Marcos agradeció las palabras de Nicky Jam por su tema ‘Me dijeron que no’

“Me dijeron que no” es el tema por el que Romina Marcos, hija de la vedette Niurka Marcos, siente un cariño especial. “Me dijeron que no, que no estaba bonita, que no tenía la carita y tampoco el cuerpo”… La letra de la canción es de algún modo autobiográfica, pues Romina ha pasado por mucho hate.

Pero al margen de los “demonios” que inspiraron la canción, la cantante y actriz de 27 años nacida el 24 de junio de 1995 en CDMX, sigue abriéndose paso en el competitivo mundo de la música.

Hace poco recibió un mensaje que la ha dejado sin palabras y muy emocionada. Se trata del cantante Nicky Jam, quien ha cosechado una exitosa carrera en el género urbano.

“Lo que ha hecho ‘Me dijeron que no, como canción en mí es algo que nunca voy a olvidar (…) Me llegó un mensaje que nunca pensé que iba a recibir y sobre todo saber que mi canción fue la que inspiró este mensaje llegara a mí, es muy bonito y se los quiero compartir”, dijo Romina a sus seguidores.

En el audio se escucha a Nicky Jam cantando un pedacito de la canción “Me dijeron que no”, que Romina lanzó el 15 de octubre de 2021, seguido de la frase: “Me encanta tu música, me encanta”.

El video oficial de la canción suma más de 12 millones de reproducciones en Youtube.

“Gracias Nicky por ese mensaje (…) Qué bonito ver que una personalidad como tú se tome el tiempo de escuchar nueva música y de mandarle este tipo de mensaje”, añadió Romina.

Romina se describe como una cantante independiente que hace música “con el alma”.

“Qué chingón, es algo que nunca voy a olvidar”, añadió Romina, visiblemente emocionada.

“Ojalá la vida algún día nos dé el placer de cantar juntos, yo sería la más feliz”, remarcó Romina Marcos.

El mensaje ha llenado de felicidad a Romina, de hecho, Niurka Marcos compartió el mensaje en su cuenta en Instagram para respaldar a su hija.

Niurka le dedicó unas palabras a Romina junto al video donde su hija contó lo ocurrido con Nicky Jam: “Felicidades princesa mía un paso a la vez y lo importante es mantenerte dando cada vez más , felicidades”.

La lucha por el amor propio de Romina

Romina Marcos ha pasado por una serie de situaciones en su vida, desde problemas de sobrepeso hasta depresión por tener unos kilos de más. Y aunque muchas de esas cosas son parte del pasado, sus haters no dejan de lanzarle mensajes hirientes, ante lo cual ella ha optado por defenderse.

“Yo amando y aceptando mi cuerpo con todas sus imperfecciones, las personas que hablaron de mi cuerpo y me criticaron qué caigan, yo seguiré aquí aprendiendo como amarme cada día más”, escribió Romina Marcos en una de sus publicaciones en la que aparece bailando en bikini.