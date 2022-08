“Para llegar a nuevos lugares emocionantes en la vida hay que tomar muchos riesgos”, Christian Jean y Esteman se unen para ‘Calma’

El cantautor mexicano Christian Jean unió fuerzas con el colombiano Esteman para crear el tema “Calma”, “Fue una canción que inconscientemente empecé a ponerle melodía y palabras, la primera palabra que salió fue ‘Calma’, y esto conecta conmigo, siempre lo que trato es que conecte, trato de guiarme con cosas que conecto y de ahí salió la canción, estábamos en plena pandemia y me pareció un mensaje muy lindo, se trata de encontrar serenidad y enfocarnos en lo que podemos cambiar y mejorar“, expresó el cantante en entrevista.

Asimismo, Christian Jean reveló que los últimos años estuvieron llenos de mucho trabajo y desgaste físico y emocional pero la calma y la quietud le trajeron algo bueno y un camino para seguir creando y madurando. Además, mencionó que el aislamiento lo ayudó para tener claridad mental y es parte de lo que se proyecta en la canción ‘Calma’.

Christian Jean y Esteman se unen para “Calma”. / Foto: Cortesía

A la par, se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo material discográfico el cual contendrá 10 temas especiales con varias colaboraciones importantes, “Todo se ha ido dando con mucha calma y tranquilidad, sin prisa porque las cosas así se sienten más, cuando ves que el proceso fue sin estrés, son cosas que toman tiempo en añejarse, en la pandemia encontré mucho aprendizaje, para llegar a nuevos lugares emocionantes en la vida hay que tomar muchos riesgos y sobreponerse al miedo”.

También mencionó que con el video de ‘Calma’, hay una parte donde menciona que no hay que tomarse las cosas tan en serio y él conecta mucho con la frase, “Veo mucho que la persona es una cosa y el artista otra pero a veces hay que tomarse las cosas a la ligera, no hay que darle mucha importancia al ego y hay que ser mesurados, todo debe tener mesura y las redes sociales no son la excepción”.

Christian Jean agregó que el sonido de su próximo álbum será llevado a una parte más movida y electrónica con menos rock, “Nunca voy a dejar de pertenecer al género alternativo pero dejé que mi productor Pablo agregara su esencia, fue un ejercicio de soltar y hacer equipo. Trato de buscar nuevas herramientas para no aburrirme”. Por ultimó, reveló que serán cinco sencillos previos antes del lanzamiento de su nuevo disco.

