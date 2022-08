Roger González crea una comunidad para sanar la mente y el corazón

Roger González revela su secreto para no perder energía. (Foto: Cortesía.)

El actor y cantante, Roger González, sabe que la vida hay que aprovecharla a cada minuto, y como sus inquietudes se originan cada segundo, entonces está decidido a poner en marcha todos los proyectos que tiene en mente. El conductor de Venga la alegría reveló cuál es su secreto para superar todas los retos en su carrera.

“Te prometo que duermo mis ocho horas reglamentarias para poder tener energía (risas). Mi prioridad es comer bien, hacer ejercicio y descansar ocho horas, porque si no, la verdad no rendiría. El secreto es tener organización del tiempo de la agenda, y no perder el tiempo en absolutamente nada, los minutos están cronometrados; además, creo que la pasión es esa energía que sale de querer hacer las cosas realmente”, compartió Roger González.

El creador de contenidos se adentra en el universo de los podcast, como una manera distinta de interactuar con el público.

“Comunidad Wemo es un podcast que busca cambiar vidas con mensajes positivos, entrevistas con personalidades de todos los ámbitos, que cuentan historias de éxito y fracasos para sacar lo mejor de las personas. Llevamos trabajando dos años en este proyecto, y lo acabas de decir, ando de proyecto en proyecto, saltando de la tele a la radio, del cine al teatro, pero este tipo de proyectos son los que realmente me llenan. Es un proyecto que Santi (Villar) y yo pusimos todo el corazón, porque desde un principio que hablamos vimos una necesidad de la gente de acercarse y conectarse entre ellos. Hay mucho contenido fuera que no nos hace bien, sobre todo a la generación joven le está causando problemas como depresión y ansiedad, por eso creamos una comunidad que hasta el momento de 70 creadores de contenido artistas, deportistas, emprendedores, maestros de yoga y los mejores chefs de México gente que a través de lo que hace está impactando de manera positiva en México” adelantó.

Tanto Roger González como Santiago Villar, socios de este proyecto, señalaron que el mundo de las redes sociales está provocando aspectos positivos, pero también provocando a la salud mental.

“Las redes sociales han tenido un impacto muy bueno, pero también un impacto muy malo. Lo que nosotros queremos crear este con Wemo, con la comunidad de creadores y toda la gente que se pueda unir, es que podamos crear contenidos con influencias reales”, agregó Roger.

“Las redes sociales nos generan ansiedad, depresión y soledad, porque todo el tiempo estamos consumiendo un contenido de una vida perfecta e inalcanzable que no es real, lo que queremos es generar lazos reales”. — Roger González

Mientras que Santiago puntualizó, “la soledad que siente la gente hoy y la necesidad de ser escuchado, es parte de este proyecto, compartir un espacio donde la gente se sienta acompañado a través de una comunidad, pero también ser escuchado y ser una plataforma que sea un ping pong de mensajes. El podcast es tan sólo una primera parte de lo que queremos hacer con la comunidad Wemo”.

¿Cuándo y dónde escuchar el Podcast de Roger González?

El Capi Pérez, Viridiana Álvarez (primera mujer mexicana alpinista en conquistar el Everest), Mau Otero (TikTok Star), son algunos de esos talentos que han compartido su historia a través del Podcast con más de 1.5 millones de reproducciones mensuales y dentro del Top 20 de los más escuchados en español.

Gaby Meza, Curvy Zelma, Carmen Sarahí, Aldo De Nigris, Yussef Farah, Alex Castro, Valeria Cuevas, Ismael Zhu, Alfonso Aguirre, Marcos Jassan, Sofía Aragón también son parte de esta valiosa comunidad Wemo.

Comunidad Wemo estrena episodios cada miércoles en todas las plataformas. Además, la gente puede entrar a la página http://somoswemo.com/aplica

