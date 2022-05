Roger González: ‘Me siento más cómodo comunicándome a través de la escritura que frente de la cámara’

El conductor, actor y cantante Roger González quiere hacer una conexión real con sus seguidores, pero también extenderla hacia la gente que no lo conoce en su faceta como escritor. El conductor y actor presenta su libro titulado Un llamado a la felicidad que hizo junto a su hermana Andrea, que ya se encuentra a la venta en México.

“Este libro llega en un momento en que necesitamos empezar a enfocar nuestra misión en los problemas emocionales. El libro implica un respiro para ver nuestras emociones tras un periodo de problemas y pérdidas. Hablamos del ser humano desde tres aspectos principales: la mente, el cuerpo y el espíritu. Mi hermana y yo hablamos de ajustar ciertos aspectos y dar herramientas para estar bien en esas tres áreas del ser humano para sentirnos felices y completos”, dijo Roger González durante la entrevista con Publimetro.

Roger y Andrea González. Un llamado a la felicidad incluye temas para sanar la mente y el cuerpo. (Foto: Cortesía.)

Su faceta como escritor está de vuelta con este segundo ejemplar, “siempre escribir ha sido una forma de catarsis y de entender las emociones, pero eso me lo inculcaron desde chiquito mis papás. Ha sido muy sanador en muchos momentos de mi vida”, agregó.

Inició su carrera en Monterrey, luego incursionó en Disney Channel, actualmente lo vemos en Venga la Alegría, pero Roger gusta de no mostrarse como una figura superficial dentro de la industria.

“Me siento más cómodo al dejar a un lado ese traje televisivo o figura pública para convertirme un hombre que quiere compartir un mensaje. Esta industria hace idolatrar a las figuras que seguimos y no me gustaría que me sigan por ser la personalidad o celebridad; la conexión que quiero con el público es que sea una conexión de inspiración, y para inspirar hay que mostrar todas las facetas -buenas y malas- en la vida”.

Revela sus secretos para verse joven

Roger revela en uno de sus capítulos Los secretos para verse siempre joven, un capítulo abordado desde los últimos estudios y avances de la ciencia, las últimas investigaciones sobre el envejecimientos.

“Siempre me preguntan qué hago para verme tan joven a mi edad (risas). Yo tengo mucha comunicación en redes sociales y me encanta poder tener lazo directa con la gente, por eso respondo a esa pregunta en el libro para que lo lean”, señaló.

Sorpresas y novedades

Escritor. El primer libro de Roger González fue Que la magia continúe que se publicó en 2017. El segundo libro, Un llamado a la felicidad, tendrá una presentación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara este 2022.

El primer libro de Roger González fue Que la magia continúe que se publicó en 2017. El segundo libro, Un llamado a la felicidad, tendrá una presentación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara este 2022.

El libro está disponible en todas las librerías del país de manera física, digital y audio libro. Regalo. Los lectores que compren el libro en cualquier formato pueden participar en un concurso para ganarse un viaje a cualquier parte del mundo.

Los lectores que compren el libro en cualquier formato pueden participar en un concurso para ganarse un viaje a cualquier parte del mundo. Teatro. Roger González está en ensayos para el musical The Prom con un mensaje de inclusión que incluye funciones en Cdmx, Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

