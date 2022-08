Carlos Pala, el poeta y cantautor regresa a México para celebrar rabiosamente la vida con su gira “Estamos Vivos”

La cotidianidad de la palabra parece lógica cuando la utilizamos para comunicarnos a diario; desde emplearla con singularidad para escribir un mensaje de Whattsapp hasta la peculiaridad de nombrarla poesía.

El colombiano Carlos Palacios, mejor conocido como “Pala”, visita México con una gira singular llamada “Estamos Vivos”, una invitación a celebrar la vida “todos los días rabiosamente”.

“El único aprendizaje que no deberíamos olvidar es que la vida es un don del azar y deberíamos celebrarlo todos los días rabiosamente” — Mencionó el cantautor

Pala ha construído una carrera solida, a pesar que el nicho no sea catalogado como “conocido”. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que su obra -tanto de poeta como de cantautor- viaje a través de la distancia para colocarse en el alma de sus seguidores y a la vista de la crítica literaria.

Lo anterior, lo ha referido para ser uno de los poetas colombianos más galadornados , o al menos, así lo podrían definir aquellos que vieran esa vitrina de premios que ha adquirido en los últimos años.

Sin alardear al respecto, el paisa -gentilicio de la gente nacida en Medellín, Colombia- acudió a la redacción de Publimetro para charlar respecto a su gira por México y otros temas “a profundidad”.

¿Cómo te viene en México? Cuéntamos sobre la gira “Estamos Vivos”. Seguramente el nombre es significativo después de dos años de pandemia

-Es muy difícil responder esto porque esta respuesta parece muy demagógica, es como que lo que uno responde en todas las entrevistas, pero la verdad, te juro, que no tiene nada que ver con la demagogia. Yo cuando vengo a México, me siento en mi casa y eso muchas las razones. La primera es que tengo muchos amigos mexicanos, que quiero mucho y que son de mi entraña, pero además es que, y esto es una verdad de orgullo, pues México nos ha definido de aquí hacia el sur, entonces yo crecí escuchando música mexicana, mi mamá, lo que ponía en la comida, eran rancheras o boleros mexicanos y yo lo que veía en el cine de mi pueblo era película mexicana, es decir, yo crecí con todo como crecimos todos los sudamericanos con un backup mexicano en el oído y en el corazón que después con las visitas y con los amigos, se me volvió una cosa como ya del alma, entonces después de estos años tan extraños volver a México es para mí como volver a casa.

Yo estoy muy, muy feliz y esta gira exactamente, lo que decías, es una gira que tiene todo que ver con eso. Cuando yo recuerdo cuando empezó la pandemia que nos decían, “vamos a salir mejores de esta”. Yo encuentro muy pocos signos de que eso sea así, entonces me me interesa mucho recalcar lo que yo cre,o que sería el único aprendizaje que no deberíamos olvidar y es que la vida es un don del azar y deberíamos celebrarlo todos los días rabiosamente, entonces esa es la intención de la gira y esa es la intención del nombre de la gira, que también es muy bonito.

Preparando esta entrevista, sabemos que te dieron todos los premios habidos y por haber en la poesía. Más allá de hablar sobre ellos, ¿qué tienes que decirle a toda la crítica literaria? Y sobre todo, ¿aquellos poetas que dicen “yo estoy escribiendo porque necesito escribir y sigo aquí, tratando de sobrevivir”?

-Me encanta que entres por ahí, ¿eh? Y sobre todo, tengo muchos amigos que se angustian por eso. Yo pienso, porque yo también tengo una edad y no empecé a escribir ayer también es cierto; creo que los premios no hay que hacerles ningún caso cuando uno no se los gana, pero hay que hacerles menos caso cuando uno se los gana, porque los premios, eso sí, que tienen una relación directa con el azar, con la coincidencia, con los jueces, etcétera, etcétera, etcétera, es decir, una cosa es el mundo de la literatura y otra cosa es el mundo de los premios, son dos cosas completamente distintas, lo mismo que la música. De hecho entonces por supuesto, yo estoy feliz con los premios, los agradezco lustran el ego, abonan el bolsillo, que está muy bien en Dios, pero el oficio de la escritura no puede pasar por ahí y eso no tiene nada que ver una cosa. Es una fortuna durante los últimos tres años haber estado cosechando algo de una manera muy sorpresiva, de una manera muy consecutiva y por eso muy sorprendente, pero no es otra cosa, creo yo que que algo que tiene que ver, pues con el alimento de un oficio que lleva ya muchos años, yo creo que lo único que los que nos dedicamos a esto realmente nos dedicamos por cualquier cosa porque esto es casi que una apuesta al fracaso, ¿eh?

Claro, claro, entonces es decir, quién buscó esto, quien dirigió esto buscando el éxito económico, creo que está muy desenfocado en la vida. Todos estamos ahí nadando en un terreno de la incertidumbre y bueno, a veces ocurren estos chispazos de alegría.

Yo me gradué como médico hace 30 años y me sigo reuniendo con mis amigos médicos, todos ellos profesionales de alta alcurnia y muchos de ellos muy felices con su carrera claro, pero muchísimos no. Muchísimos de ellos dicen: “Ah, yo daría cualquier cosa por tener una vida como la tuya”, yo digo qué es esto claro, cada cual se queja y la queja es una escena, es un escenario humano del que todos oficiamos como sacerdotes, todos nos quejamos y está muy bien. Además porque la queja es un motor de mejora, pero falta ver un poquito más como lo bonito que tenemos. También, en definitiva, insisto, que a hacer lo que hago el día de hoy, no lo cambio, a pesar de todo lo que vengan a toda la queja que está detrás.

Para finalizar esta charla, tenemos una preguntas rápidas que nos gustaría que respondieras. Para Pala, ¿qué es la palabra y cómo la definirías?

-Para mí, la palabra es la democracia. Es lo único francamente democrático exceptuando la muerte, pero la palabra es la democracia.

¿Poesía para el alma o alma para la poesía?

-Wow, ¡qué fabuloso! Para el lector la primera, para el escritor la segunda.

¿Letra para música o música para las letras?

Son inseparables para mí

Palabra mexicana favorita

-Es muy difícil, pero tengo un par. Hay una música que pinta mi barrio todos los días y es una música gloriosa, que de hecho es la que más extraño cuando salgo de mi país. Al mediodía pasan por el barrio arrastrando carretas los vendedores y gritan: “¡aguacate, aguacate!” esa palabra es para mí la palabra preferida de este país.

Carlos Pala se estará presentando el próximo 27 de agosto en el Foro el Tejedor. Si estás interesado en acudir a su concierto, podrás adquirir boletos en el siguiente enlace.

Carlos Pala (Jesús Ramírez Ríos)

